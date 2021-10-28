Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Merak Edilenler
ABONE OL

Bankalar bugün açık mı? 28 Ekim'de bankalar kaça kadar açık? İşte cevabı

Bugün bankalar açık mı? Bilindiği üzere yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil olacak. Peki bayramdan bir gün öncesi yani bugün yarım gün tatil olacak mı ve bankalar bugün açık olacak mı? İşte 28 Ekim banka mesai saatleri...

Bankalar bugün açık mı? 28 Ekim'de bankalar kaça kadar açık? İşte cevabı

Bugün bankalar açık mı? Yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük bayram olarak kutladığı Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da kamu kurum ve kuruluşları için resmi tatil olacak.

28 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatil olarak kabul ediliyor. Yani 28 Ekim öğleden sonra kamu kurum ve kuruluşları için resmi tatil olacak ancak öğlene kadar mesailer devam edecek. Yani bugün öğleden sonra resmi tatil olacak.

28 EKİM'DE BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Bankaların mesai düzenlemesine göre bankalar resmi tatillerde hizmet vermiyor. Buna göre bankalar bugün öğlene (Saat: 12.30) kadar açık olacak ancak öğleden sonra hizmet vermeyecek. 28 Ekim'de öğleden sonra yapılacak EFT/Havale işlemlerinin hesaba geçmesi ancak 1 Kasım tarihinde mümkün olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Benzine indirim! Benzin fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar
MERAK EDİLENLER İndirimden sonra benzin ne kadar oldu?
Benzin fiyatları ne kadar oldu? 27 Ekim Benzin zammı ne kadar? Benzin, motorin, LPG litre fiyatı (Güncel)
MERAK EDİLENLER Motorin, LPG, Benzin fiyatlarına zam!
Asgari ücret zammında heyecan dorukta! 2022 asgari ücret zam hesaplamaları - GÜNCEL
MERAK EDİLENLER Asgari ücret zammında heyecan dorukta!
Giresun, Ordu, Trabzon fındık fiyatları ne kadar? İşte 2021 Güncel fındık fiyatları
MERAK EDİLENLER İşte 2021 Güncel fındık fiyatları
FED toplantısı ne zaman, hangi tarihte? GERİ SAYIM... FED faiz kararı tahminleri
MERAK EDİLENLER Gözler FED toplantısına çevrildi...
Memur maaşları: Gündem 3600 ek gösterge! Zamlı ve bürüt en düşük memur maaşı ne kadar?
MERAK EDİLENLER Memur maaşları zamlı net ve bürüt tablo
Emekli maaşım ne kadar? GÜNCEL 2021 SGK ve Bağ-Kur emekli maaşları tablosu
MERAK EDİLENLER Emekli maaşı güncel tablo
Banka çalışma saatleri 2021! Bankalar kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?
MERAK EDİLENLER Bankaya gidecekler bu saatlere dikkat!
Benzine zam mı geldi? Benzine ne kadar zam geldi, benzin fiyatları ne kadar oldu?
MERAK EDİLENLER Benzine zam mı geldi?
Kamu bankaları kredi faiz oranları düştü! Halkbank konut kredisi faiz oranı kaç?
MERAK EDİLENLER Halkbank konut kredisi faiz oranı ne?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.