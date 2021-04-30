Bugün bankalar açık mı? 30 Nisan Cuma günü bankalar çalışıyor mu? 17 Mayıs'ta bitecek tam kapanma süreci resmen dün saat 19.00'da başladı. Özellikle "Bankalarda işi olanlar bankalar bugün açık mı?" ve "Tam kapanma banka çalışma saatleri ne?" sorularının cevabı merak edilip araştırılıyor. Merak edenler için İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan detayları haberimizde derledik. İşte merak edilen soruların cevabı...

BANKALAR KAPANDI MI?

Tam kapanma süreci resmen 29 Nisan saat 19.00'da başladı. Bugün ise tam kapanmanın ilk günü... Hemen belirtelim tam kapanma sürecinde bugün de dahil olmak üzere bankalar asgari kısıtlamalar uygulanmakla birlikte faaliyetlerine devam edecek. Yani bugün banklar açık. Ancak bazı bankalar şubelerini tedbirler kapsamında kapalı tutacak. Öte yandan tam kapanmada bankalar saat 10.00 ile 16.00 arasında hizmet verecek.

Bankada işi olanlar yürüme mesafesinde bulunan bankalara gidebilecekler. Öte yandan sokağa çıkma yasağından muaf olanlar ise araçlarıyla bankalara gidebilecekler.