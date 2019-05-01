Bankalar, eczaneler ve PTT 1 Mayıs'ta açık mı?

Dünyada ve ülkemizde yüz milyonlarca işçi ve emekçi, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyor. 1 Mayıs, "Emek ve Dayanışma Günü" adıyla ülkemizde resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaş 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğu için milyonlarca vatandaş; bankalar, eczaneler ve PTT şubelerinin çalışma durumlarını merak ediyor.

1 MAYIS'TA ECZANELER, BANKA VE PTT ŞUBELERİ AÇIK MI?

Ülkemizde 1 Mayıs İşçi Bayramı yani Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğu için tüm banka ve PTT şubeleri kapalı durumdadır. Eczaneler ise nöbetçi olarak çalışıyor. Vatandaşlar yaşadıkları kent, ilçe ve kasabalarda bulunan nöbetçi eczane listelerine göre ihtiyaçlarını karşılayabilirler.