'Barbie'nin küresel hasılatı 1 milyar doları aştı
'Barbie'nin küresel hasılatı, 1 milyar doları geçerek '1 Milyar Dolarlık Filmler' listesine girdi. Filmin Türkiye'deki izleyici sayısı ise 1 milyon kişiyi geçti.
İzleyiciyle 14 Temmuz'dan itibaren buluşmaya başlayan 'Barbie', dünyada 1 milyar dolarlık hasılata ulaştı.
Filmin Türkiye'deki izleyici sayısı ise 1 milyonu geçti.
Greta Gerwig'in yönettiği; Margot Robbie, Ryan Gosling ve America Ferrera'nın başrollerini paylaştığı 'Barbie', 1 milyar dolar hasılata ulaşan filmler listesine girdi.
'Barbie', Türkiye'de ise 15 gün içinde 1 milyon izleyiciyi aşarak yaz sezonunda sinema salonu işletmecilerinin yüzünü güldüren filmlerden biri oldu.
28 Temmuz - 3 Ağustos arasında 38 film gösterimde yer alırken toplam izleyici sayısı 873.341, toplam hasılat ise 89.638.982 TL olarak gerçekleşse de birönceki haftaya oranla düşüş yaşandı.
Bir önceki haftaya oranla izleyici kaybı; yüzde 43, hasılat kaybı ise yüzde 42.4 olarak gerçekleşti.
'Barbie', 318.065 kişiyle izleyici sayısını 1.019.593'e ulaştırdı.
toplam hasılatı ise 101.603.814 TL.
Hafta boyunca 393.355 kişi tarafından izlenen 'Oppenheimer' ise toplam gişesini 1.044.564 kişiye çıkardı.
Bu filmin toplam hasılatı ise 111.814.953 TL oldu.
'Oppenheimer'ın küresel hasılatı ise 552.943.620 dolar.
İlk 5'te hiçbir Türk filminin yer almadığı 28 Temmuz - 3 Ağustos arasında dördüncü sırada yer alan, gösterime 14 Temmuz'da giren 'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma', hafta boyunca 43.366 kişiyle toplam izleyici sayısını 249.675'e çıkardı.
1 milyar doları geçen filmler şöyle;
• Avatar (2009)... 2.923.706.026 $
• Avengers: Endgame (2019)... 2.799.439.100 $
• Avatar: Suyun Yolu (2022)... 2.320.250.281 $
• Titanic (1997)... 2.264.743.305 $
• Starwars: Güç Uyanıyor (2015)... 2.068.223.624 $_
• Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2018)... 2.048.359.754 $
• Jurassic World (2015)... 1.670.400.637 $
• Aslan Kral... 1.656.943.394 $
• Yenilmezler (2012)... 1.518.812.988 $
• Hızlı ve Öfkeli 7 (2015)... 1.515.047.671 $