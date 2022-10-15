"Patlama, vagonları duvarlara çarpmış! 2 dakika ile kurtuldum!"

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında dün akşam saat: 18.15 sıralarında yaşanan patlamanın ardından sabah saatlerinde 28 maden işçisinin hayatını kaybettiği ve 15 kişinin de göçük altında olduğu açıklandı.
5 YIL BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI ARKADAŞINI KAYBETTİ
AA'da yer alan habere göre patlamada tahlisiye ekibinde görev alan maden işçisi Emrah Açıkgöz, 5 yıl birlikte çalıştığı yakın arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASINA KATILDI
Bölgede özel bir maden ocağında çalışan işçi Açıkgöz, patlamayı duyar duymaz olay yerine geldiklerini, arama ve kurtarma çalışmasına katıldığını anlattı.
"ELİMİZDEKİ SENSÖRLER UYARI VERMEYE BAŞLADI"
Yetkililerle bilgi alışverişi yaptıktan sonra ekipmanlarla aşağı inip patlamanın olduğu bölgeye ulaştıklarını aktaran Emrah Açıkgöz, "Bölgede yoğun karbonmonoksit gazı vardı, cihazlarımızı kuşandık. Aşağıda iki bölge var dediler. Biz yangın olmayan bölgedeydik. İçeride inanılmaz karbonmonoksit gazı vardı. Elimizdeki sensörler bile uyarı vermeye başladı.
"İLK ŞEHİDİMİZE ULAŞTIK"
Eksi 350 kotunda ayağa ulaşmaya çalıştık, orada zor da olsa maalesef ilk şehidimize ulaştık ve temiz havaya indirdik" dedi.
"TEMİZ HAVADA BİLE KARBONMONOKSİT VARDI"
İkinci arkadaşları için tekrar cihazları kuşandıklarını belirten Açıkgöz, "50-60 metre ileride ona da ulaştık, maalesef o da şehit olmuştu. Orada karbonmonoksit gazı yoğun şekilde devam ettiği için artık temiz havaya çıktığımız yerlerde bile karbonmonoksit görmeye başladık.
"İKİ ŞEHİDİMİZİ ALIP AYRILDIK"
Bizim de can güvenliğimiz önemli olduğu için ocaktan ayrılmamız gerekiyordu. İki şehidimizi alarak dışarı çıktık" diye konuştu.
"PATLAMA VAGONLARI DUVARLARA ÇARPMIŞ"
Açıkgöz, "Patlama, rayların üzerindeki vagonları bile duvarlara çarpmış. Tabii göz gözü görmüyor, yoğun bir duman da var. El ele tutuşa tutuşa gittik, arkadaşlarımıza ulaştık" ifadelerini kullandı.
"HEPSİ BÖLGENİN İNSANLARIYDI"
Patlamanın meydana geldiği maden ocağında çalışanları tanıdıklarını, hepsinin bölgenin insanı olduğunu kaydeden Açıkgöz, yaşadığı acıyı şu sözlerle paylaştı:
"Yaşadığım en büyük acı, şehitlerden birinin 5 sene birlikte çalıştığımız çok yakın arkadaşım olmasıydı. Tabii hepsi acı ama o arkadaşımı görünce daha büyük acıya kapıldım. Maalesef bu patlamada çok yakın arkadaşımı da kaybettim. Orada çok büyük acı hissettim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, ailesine sabırlar diliyorum."
"2 DAKİKA İLE KURTULDUM"
"Orada yaşadıklarımız anlatılmaz. Çok kötü bir duygu. İçlerinde bekar olan, çocukları olan arkadaşlarımız var. Orada o manzarayı görünce insan bir tuhaf oluyor.
"2 DAKİKA İLE KURTULDUM"
DHA'da yer alan habere göre patlama sırasında ocakta bulunan ve saniyelerle kurtulan maden işçisi Aydın Kalaycı, "Büyük bir patlamayla birlikte her taraf birbirine karıştı. Ocakta üretim yapan arkadaşlarımız, bu patlamadan en çok etkilenen arkadaşlarımızdır. Ben 2 dakika ile kurtuldum. Eğer 2 dakika daha geride olsaydım, ben de gidiyordum. Tavanda bulunan su torbaları patlama sırasında perde görevi yapıyor, bizim arkamızda kaldı, biz de onun gerisinde olduğumuz için kurtulduk" dedi.
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