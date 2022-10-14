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Haberler Gündem Bartın'da maden ocağında patlama
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Son dakika haberi Bartın'da maden ocağında patlama

Bartın'ın Amasra ilçesinde TTK maden ocağının -300 kotunda meydana gelen patlama sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. Bartın Valisi Nurtaç Arslan, "Şu an -300 kotunda 44 kişi, -350 kotunda da 5 kişi var. Kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 8 kişi kendi imkanlarıyla kurtarıldı" dedi. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ise ocakta 87 kişinin çalıştığını ve 11 işçinin kurtarıldığını söyledi. Maden ocağında patlama nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ve İçişleri Bakanı Soylu Bartın Amasra'ya gitmek için yola çıktığı belirtildi. Bölgede bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, ocağa ulaşmakta bir sıkıntının olmadığını anlattı.

Bartın'da maden ocağında patlama
HABERTURK.COM

Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde saat 18.15 sıralarında bir patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, TTK Amasra Müessese Müdürlüğünde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

VALİ ARSLAN: 8 KİŞİ KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, "Şu an -300 kotunda 44 kişi, -350 kotunda da 5 kişi var. Kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 8 kişi kendi imkanlarıyla kurtarıldı." dedi

BAKAN SOYLU VE DÖNMEZ BÖLGEYE GİDİYOR

Maden ocağında patlama nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ve İçişleri Bakanı Soylu Bartın Amasra'ya gittiği öğrenildi.

OCAKTA 4-24 VARDİYASI İŞÇİLERİ ÇALIŞIYORDU

Habertürk TV'ye konuşan İHA muhabiri Yasin Erdem, patlama olan maden ocağında 4-12 vardiyası işçilerinin olduğu belirtti. Erdem şöyle konuştu: Yaklaşık olarak 100-150 civarı olabileceğinin olduğu civarında bilgi var. Toplamda 450 işçi 3 vardiya sisteminde çalıştığı belirtildi. Ocakta tahliye asansörlerinin düzenli olarak çalıştığı bilgisi verildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA: EKİPLERİMİZ BÖLGEYE YÖNLENDİRİLDİ

AFAD sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Geçmiş olsun Amasra! Amasra Taşkömürü İşletmesinde henüz belli olmayan bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Kütahya, Eskişehir, Zonguldak ve Karabük İl AFAD Müdürleri ile AFAD Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü bölgeye yönlendirilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz.

AMASRA BELEDİYE BAŞKANI ÇAKIR: AŞAĞIDA 87 KİŞİ VAR, 11 KİŞİ ÇIKARILDI

Habertürk'e konuşan Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır şu açıklamayı yaptı: İnşallah bir can kaybı yaşanmadan geçecek. 87 arkadaşımız patlama esasında yer altındaydı. 11'i çıktı, 2'si yaralı. 6 kişi hareketsiz görünüyor, baygın olabilir. Şu anda bir taraftan arkadaşlar tahliye ediliyor. Ben de olay yerindeyim.

MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI AYHAN YÜKSEL: GRİZU PATLAMASI OLABİLİR

Metan gazının yoğun olduğu bir ocak.Büyük bir olasılıkla grizu patlamasından şüpheleniyoruz. - 300 kotu dediğimiz, deniz seviyesine göre 300 metre aşağısında demek oluyor. Şu saatte yeri görmeden açıklama yapmak bilimsel olmaz. Aldığımız bilgileri basınla anbean paylaşacağız. Burada yeraltı izleme sistemi var. Arkadaşlardan gelen haberlere göre 6 kişinin hareketsiz olduğu bildirildi ama bunlar gayriresmi bilgiler.

AK PARTİ BARTIN MİLLETVEKİLİ TUNÇ: OCAĞA ULAŞMA KONUSUNDA SIKINTI YOK

AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç: Şu anda ocağın başındayız. Olay çok daha yeni. Bütün ekiplerin hepsi teyakkuz haline geçtiler. Patlamanın sebebi henüz belli değil. Trafo ve grizu diyenler de var. Şu anda kurtarma ekipleri bölgeye indiler. Orada yaralı olan işçilerimizi kurtarmaya devam ediyorlar. Ocağa ulaşabilme noktasında sıkıntı yok. Henüz patlama sebebini öğrenmiş değiliz. Sayın valimiz burada şu anda. Bakanlarımız da bölgeye intikal ediyorlar. İnşallah hiçbir kardeşimizin bu kazayı atlatacak diyoruz. TTK'nın arama ekipleri çok tecrübeli. Ocağa indiler şu anda işçilerimizi kurtarmaya devam ediyorlar. Şu anda kurtarma ekipleri, teknik ekipler kurtarmaya yoğunlaşmış durumda. Onları meşgul etmemiz doğru değil. Temennimiz bu patlama tesiri fazla olmayan patlama olsun, işçilerimiz hayatını kaybetmesin, bütün duamız bu.

twitter

AFAD: PATLAMA TRAFODAN KAYNAKLI

AFAD sitesinden yapılan açıklamada patlamanın trafodan kaynaklandığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında trafo kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir. AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edilmiştir. Ankara ve Sakarya’dan birer mobil koordinasyon tırı yönlendirilmiştir.

"GÖZ GÖZÜ GÖRMEDİ"

Yer altından kendi imkanlarıyla çıktığını belirten bir işçi, "Hiçbir şey bilmiyoruz. Toz- duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz, gözükmedi. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle de tam olarak, yani biz biraz geride olduğumuzdan dolayı sadece basınç oldu. Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz gözü görmedi" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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