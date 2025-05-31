Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Başarıya rağmen kendini değersiz hissetmek: İmposter sendromu hayatınızı nasıl etkiliyor?

        Şansa mı başarıya mı? İmposter sendromu hayatınızı nasıl etkiliyor?

        Birçok insan, elde ettiği başarıların arkasında gerçek bir yetenek değil, sadece şans olduğuna inanıyor. Psikolojide bu durumun bir adı var: İmposter Sendromu. Peki bu sendromun sebepleri neler ve nasıl başa çıkılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2025 - 06:30 Güncelleme: 31.05.2025 - 06:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Psikolojik bir tuzak gibi zihinleri etkisi altına alan İmposter sendromu, bireyin kendini yetersiz ve başarısız hissetmesine neden oluyor. İşte bu sendromun belirtileri, nedenleri ve çözüm yolları…

        İMPOSTER SENDROMU NEDİR?

        İmposter sendromu, bireylerin iş ya da eğitim hayatlarında elde ettikleri başarıları hak etmediklerini düşünerek kendilerini yetersiz hissetmeleridir. Bu kişiler, başarılarının şans ya da tesadüften kaynaklandığını düşünür ve kendilerini sorgulamaya başlarlar. Başarılarını içselleştiremeyip, adeta “sahtekar” gibi hissederler.

        İlk kez 1978 yılında psikolog Pauline Rose Clance ve Suzanne Imes tarafından tanımlanan bu durum, “sahtekarlık fenomeni” ya da “sahtekar sendromu” olarak da bilinir. Başlangıçta kadınlarda sık gözlemlense de, zamanla erkeklerde de yaygın olduğu tespit edilmiştir.

        REKLAM
        Stres seviyesini yönetmenin yolları neler?
        Stres seviyesini yönetmenin yolları neler?
        Ofiste isteyip de kahvaltı yapamayanlar buraya!
        Ofiste isteyip de kahvaltı yapamayanlar buraya!

        İMPOSTER SENDROMU TÜRLERİ

        İmposter sendromu, kişiden kişiye farklılık gösterir ve beş ana türde incelenir:

        - Mükemmelliyetçi: Her şeyi kusursuz yapma isteğiyle hareket eder. En ufak hata onları başarısız hissettirir.

        - Süper Kahraman: Her alanda mükemmel olmaya çalışır, aşırı çalışır, dinlenmeye ve hata yapmaya tahammülü yoktur.

        - Uzman: Bilgi eksikliği olduğunu düşündüğünde kendini yetersiz hisseder, başarılarını şansa bağlar.

        - Doğuştan Yetenekli: Doğal yeteneklerine çok güvenir, zorlandığında hemen yetersiz olduğunu düşünür.

        - Solist: Her işi tek başına yapmak ister, yardım almak onları zayıf hissettirir.

        REKLAM

        İMPOSTER SENDROMU BELİRTİLERİ

        Bu sendromun belirtileri şunları içerebilir:

        - Sahtekarlık döngüsü: Aşırı hazırlık yapma ya da son dakika erteleme alışkanlığı.

        - Mükemmeliyetçilik: Ulaşılamaz hedefler koyma ve sürekli rekabetçi olma.

        - Süper kahramanlık: Kapasitesinin üzerinde sorumluluk alma ve aşırı hazırlık.

        - Başarısızlık korkusu: Başarısızlık karşısında yoğun kaygı ve utanma hissi.

        - Yeterliliği reddetme: Başarılarını küçümseme ve şansa bağlama.

        - Başarı fobisi: Başarılı olmanın getireceği beklentilerden korkma.

        Diğer yaygın belirtiler arasında özgüven eksikliği, depresyon, utanç, kendini aşırı başkalarıyla kıyaslama, tükenmişlik, övgüleri reddetme ve çeşitli anksiyete veya kişilik bozuklukları bulunabilir.

        REKLAM

        İMPOSTER SENDROMU NEDENLERİ

        İmposter sendromu ortaya çıkışında birçok faktör rol oynar:

        - Kişilik özellikleri: İçe dönük, mükemmeliyetçi ve özgüveni düşük kişilerde daha yaygındır.

        - Sosyal rol beklentileri: Toplumun ya da kültürün beklentilerine uymayan mesleklerde bu risk artabilir.

        - Cinsiyet: Kadınlarda ve erkeklerde farklı sosyal beklentiler nedeniyle etkileri değişebilir.

        - Aile: Aileden gelen baskılar, beklentiler ve yetiştirme tarzı kişinin kendini yetersiz hissetmesine neden olabilir.

        - Toplum: Toplumun cinsiyet rollerine yüklediği anlamlar, bireylerin başarılarını sorgulamalarına yol açabilir.

        İMPOSTER SENDROMU İLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ

        Bu durumla baş etmek için aşağıdaki stratejiler faydalıdır:

        REKLAM

        - Kendine güven kazanma: Başarıları yetenek ve çabayla ilişkilendirmek ve küçük başarıların farkına varmak özgüveni artırır.

        - Başarıları kabul etme ve içselleştirme: Olumlu geri bildirimleri almak, başarılarını kutlamak ve bunların tesadüfi olmadığını kabul etmek önemlidir.

        - Profesyonel yardım alma: Psikoterapi ve danışmanlık, özellikle bilişsel davranışçı terapi ile olumsuz düşünce kalıplarını değiştirmek mümkündür.

        İMPOSTER SENDROMU TEDAVİ YÖNTEMLERİ

        İmposter sendromu, zamanla kişinin hem iş hem de özel yaşamını olumsuz etkiler. Tedavi sürecinde:

        - Özgüven çalışmaları yapılmalı, kişi küçük hedefler koyarak bunları başarmalı ve kendini ödüllendirmelidir.

        - Olumlu geri bildirimler kabul edilmeli ve başarılar içselleştirilmelidir.

        UYARI: Eğer sendrom yaşam kalitesini ciddi şekilde etkiliyorsa, mutlaka uzman desteği alınmalıdır.

        Görsel Kaynak: istockphoto/shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB'ye yönelik yeni operasyon
        İBB'ye yönelik yeni operasyon
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 19 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 19 kent için "sarı" alarm!
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonunda 11 tutuklama
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonunda 11 tutuklama
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Elon Musk'ın gözündeki morluk dikkat çekti
        Elon Musk'ın gözündeki morluk dikkat çekti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüştü
        Mertens ve Muslera'ya duygusal veda!
        Mertens ve Muslera'ya duygusal veda!
        Eşini öldürülmüş halde buldu, tabanca bulunamayınca gözaltına alındı
        Eşini öldürülmüş halde buldu, tabanca bulunamayınca gözaltına alındı
        Narin Güran cinayetinde karar çıktı
        Narin Güran cinayetinde karar çıktı
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Trump ile Musk ortak açıklamalarda bulundu
        Trump ile Musk ortak açıklamalarda bulundu
        Şampiyon zaferle bitirdi!
        Şampiyon zaferle bitirdi!
        Adem Asil'den ikinci altın madalya!
        Adem Asil'den ikinci altın madalya!
        İBB şüphelisi Göngör Gürman’ın ifadesi ortaya çıktı
        İBB şüphelisi Göngör Gürman’ın ifadesi ortaya çıktı
        Kartalkaya iddianamesi kabul edildi!
        Kartalkaya iddianamesi kabul edildi!
        Fenerbahçe'de Tadic ve Dzeko ayrılığı açıklandı!
        Fenerbahçe'de Tadic ve Dzeko ayrılığı açıklandı!
        İngiltere Eski Başbakanı Johnson: Türkiye'nin altyapı vizyonu olağanüstü
        İngiltere Eski Başbakanı Johnson: Türkiye'nin altyapı vizyonu olağanüstü
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Hapse girmemek için denize atmış!
        "Genetik kodu daha iyi anlarsak o önemli hastalığı yok edebiliriz"
        "Genetik kodu daha iyi anlarsak o önemli hastalığı yok edebiliriz"