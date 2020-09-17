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İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren Baymak, dijital bir sadakat platformu Baymaklife'ı tanıttı. Platformda, şirketin iş ortaklarının Baymak’a dair yenilik ve kampanyalardan ilk elden haberdar olurken, BES desteği veya hediye puanlar kazanabilecekleri kaydedildi.

Kullanıcıların, BES desteği yerine puan seçimi yaparak da Baymaklife’ın faydalanabilecekleri de bildirildi. Baymaklife’ta ilk çalıştırması yapılan her Baymak kombi için kullanıcıların BES hesabına nakit takviyesi yapıldığı da belirtildi.

Baymaklife ile dijital dönüşüm sürecinde paydaşların desteklenmesinin hedeflediğinin altını çizen Baymak CEO’su Ender Çolak, "İklimlendirme sektöründeki önemli bir ihtiyaçtan yola çıkarak hayata geçirdiğimiz Baymaklife’ın yakın bir gelecekte tüm sektör paydaşları için sektörümüzün gündemini yakından takip edebilecekleri bir adres olacağını öngörüyoruz. Baymaklife’ın taahhütçülere sağlayacağı önemli kazanımların yanında şahsi uzmanlıklarını da ilerletebilecekleri, bilgiye kolayca erişebilecekleri aynı zamanda uygulama da yapabilecekleri interaktif bir platform olma hedefiyle tasarladık. Geleceğin taahhütçülerini tek bir çatı altında toplayacak olan bu dijital platformun, Baymak Akademi’den sonra sektörümüzün dönüşümünde önemli bir misyona karşılık geleceğine inanıyorum" dedi.