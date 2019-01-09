Baymak'ın çatı şirketi ısı pompası üreticisi Techneco'yu satın aldı

Akıllı ısı çözümleri sunan BDR Thermea Group, hızla büyüyen ısı pompası pazarındaki konumunu Hollandalı Techneco’nun satın alımı ile güçlendirdi.
23 yılı aşkın süredir ısı pompası pazarında inovasyon ve AR-GE odaklı çalışmalarıyla bilinen Techneco, her türlü konut ve ticari binaya yönelik ısı pompaları ile geniş bir ürün portföyüne sahip.
BDR Thermea Group CEO’su Bertrand Schmitt satın alma konusunda; “Avrupa’da önümüzdeki on yılda dört kat büyümesi beklenen hibrit çözümler ve ısı pompası pazarında doğru fırsatı yakalamak üzere kararlı bir şekilde hareket ediyoruz. Stratejik önemi yüksek olan bu satın alma, ısı pompası kategorisinde bizi güçlendirecek. Techneco, BDR Thermea Group portföyüne değerli bir katkı sağlayacak” şeklinde konuştu.
Türkiye’nin enerji politikalarındaki en önemli konularından birinin yenilenebilir ve temiz enerji kullanımının desteklenmesi olduğunu söyleyen Baymak CEO’su Ender Çolak, Türkiye’de en hızlı büyüyen iklimlendirme grubu ürününün ısı pompası olduğunun altını çizdi.
Çolak, “Türkiye’de ısı pompası pazarında, son iki yılda tek haneli büyüme yaşanırken, biz yüzde 50 oranında bir büyüme elde ettik. Farklı uygulama alanlarındaki ihtiyaçlara cevap verebilmek için 4 yeni modeli, ürün portföyümüze ekledik ve önümüzdeki dönemde de ürün gamımızı genişletmeyi planlıyoruz. Techneco’nun deneyimi ve Ar-Ge süreçlerimize katkısıyla önümüzdeki dönemde yeni ürünleri de kullanıcılarımızla buluşturacağız” dedi.
2019 yılı itibarıyla enerji dönüşümünü kolaylaştırmayı ve karbon emisyonunu azaltmayı stratejik hedeflerinden biri haline getiren BDR Thermea Group, tüketicilerin, evlerinde, iş yerlerinde ve günlük hayatlarını sürdürdükleri alanlarda konforun keyfini çıkarırken, karbon ayak izlerini azaltmalarını sağlayan farklı teknoloji seçenekleri sunuyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.