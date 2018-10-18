BDDK, mevduat ve katılım fonu kabulüne ilişkin değişiklik yaptı
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Bankalarda hesap açmayla ilgili yönetmelik değişti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), mevduat ve katılım fonunun kabulüne, çekilmesine ve zamanaşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklara ilişkin esaslar yönetmeliğinde bazı değişiklikler yaptı. kredi kuruluşlarınca hesap sahibinden alınacak onay ya da kanıtlanabilir ayrı bir talep olmaksızın hesap sahibi adına kredili hesap açılamayacak. Katılma hesapları, kâr zarar ortaklığı sözleşmesine veya kamu kurum ve kuruluşları ile fonlar ve tüzel kişi müşterilerle akdedilecek yatırım vekâleti sözleşmesine dayalı olarak açılabilecek.

18.10.2018 - 09:10 | Güncelleme:  

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelikle söz konusu yönetmeliğin 4. maddesinde yapılan değişikliğe göre, kredi kuruluşlarınca hesap sahibinden alınacak onay ya da kanıtlanabilir ayrı bir talep olmaksızın hesap sahibi adına kredili hesap açılamayacak. Kredi kuruluşları hesap açılışı işlemlerinde; yönetmelikte belirlenen hususları içeren hesap cüzdanı düzenlemek zorunda olacak.

YATIRIM VEKALETİYLE KATILIM HESABI AÇILABİLECEK

Yönetmeliğin 6. maddesinde yapılan değişikliğe göre, katılma hesapları, kâr zarar ortaklığı sözleşmesine veya kamu kurum ve kuruluşları ile fonlar ve tüzel kişi müşterilerle akdedilecek yatırım vekâleti sözleşmesine dayalı olarak açılabilecek.   

BDDK, yatırım vekâleti sözleşmesine dayalı olarak açılan katılma hesapları için yatırılabilecek asgari tutar veya katılma hesaplarının belli bir oranı şeklinde sınır tesis etmeye yetkili olacak. Yatırım vekâleti hesabı sahipleri, katılım bankasına sağladığı fonun kullanımına yönelik genel veya sınırlı yetkilendirmede bulunabilecek.

KATILIM BANKALARI KÂR DENGELEME REZERVİ AYIRABİLECEK

Katılım bankaları, katılma hesapları için dönem sonlarında dağıtacakları kârlardan, başka amaçlarla kullanılmaması ve
bakiyenin nihai olarak fon havuzuna aktarılması şartıyla kâr dengeleme rezervi ayırabilecekler. Değişiklikle, katılım bankalarının, dağıtılacak kâr payı tutarlarında fon sahipleri lehine artırım yapmalarına imkân tanındı. Yapılacak artırım, kâr dengeleme rezervinin kullanımı veya süreklilik arz etmemek kaydıyla katılım bankasının kendi lehine tahakkuk eden kâr payından feragat etmesi şeklinde gerçekleşebilecek. Katılım bankaları, zarar ortaya çıkan dönemlerde katılım bankalarının fon sahipleri lehine zararları üstlenmeleri de mümkün olabilecek.

SINIR 250 TL'YE YÜKSELTİLDİ

Yönetmelik değişikliğiyle, bankaların bir takvim yılı içinde zamanaşımına uğrayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların hak sahiplerini, başvuruda bulunmadıkları takdirde hesaplarının Fona devredileceği hususunda mektupla uyarılmasına ilişkin sınır 50 TL'den 250 TL'ye yükseltildi.

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