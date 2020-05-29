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8 Mayıs'ta yayımladığı 'Push The Button' şarkısıyla dinleyenleriyle buluşan Bedük, yeni şarkısı 'Ankara'nın Delisi'ni müzikseverlerin beğenisine sundu. 12 Haziran'da yayımlanacak şarkının söz, müzik ve prodüksiyonu Bedük'e ait.

Doğma büyüme Ankaralı olan Bedük, 2020 yılında en verimli ve yaratıcı dönemini yaşadığını söylediği; birbirinden hareketli 10 şarkılık "Intergalactic" albümünü 12 Haziran'da müzikseverlerin beğenisine sunuyor.

Bedük'ün kendi stüdyosunda kaydettiği ve tüm prodüksiyon sürecini kendisinin üstlendiği albümün kapak tasarımı da yine Bedük imzası taşıyor.