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Bedük'ten 'Intergalactic'

Sanatçı Bedük'ün'Intergalactic' adlı albümü dinleyicilerle buluştu. İki yıllık bir yapım sürecinde ortaya çıkan 'Intergalactic' albümünde tüm şarkıların prodüksiyonunun yanı sıra, albümün mix ve mastering'i de Bedük'e ait

Bedük
HABERTURK.COM

Sanatçı Bedük, merakla beklenen yeni albümü 'Intergalactic'i müzikseverlerin beğenisine sundu. Albümün habercisi niteliğindeki 'Push The Button' ve 'Ankara'nın Delisi' şarkılarını geçtiğimiz haftalarda yayımlayan sanatçı, 10 şarkıdan oluşan yeni albümünü dinleyicilerle buluşturdu.

İki yıllık bir yapım sürecinde ortaya çıkan 'Intergalactic' albümünde tüm şarkıların prodüksiyonunun yanı sıra, albümün mix ve mastering'i de Bedük'e ait. Albüme adını veren 'Intergalactic' şarkısında bas gitarda Cudi Genç, diğer tüm şarkıların gitar ve bas'larında ise Bedük yer alıyor. İngiliz rapçi HaicH ile düet yaptığı 'Press Start' ve 'Attention' şarkılarının dışında albümdeki tüm söz ve müzikler Bedük imzası taşıyor.

Bedük, 2020 yılında en verimli ve yaratıcı dönemini yaşadığını söylediği, birbirinden hareketli 10 şarkılık 'Intergalactic' albümü dinleyicileriyle buluştu.

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