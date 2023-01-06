Bekçi maaşları 2023: Zamlı bekçi maaşı ne kadar oldu?

"Bekçi maaşları ne kadar?" sorusu bekçilik alımlarının hız kazanmasıyla birlikte gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Bekçi olmak isteyen kişiler asgari ücret ve memur maaşlarına yapılan zam sonrası bekçi maaşlarının ne kadar olduğunun yanı sıra bekçi olmak için gerekli şartları ve kaç saat çalıştıklarını merak ediyor. Enflasyon rakamlarının belli olmasının akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan "Memur ve memur emeklisi maaş artışını yüzde 30 olarak belirledik" açıklamasında bulundu. Bekçi maaşları, eğitim durumuna göre değişiklik gösteriyor. Yapılan bu zammın ardından en düşük memur ve emekli maaşları belli olurken bekçi maaşları da netlik kazanmış oldu. Peki, zamlı bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İlkokul, Lise, Üniversite mezunu bekçi ne kadar maaş alır? İşte 2023 zamlı bekçi maaşları…
2023 BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
Memur ve memur emeklilerine zam yapıldı. Şimdiye kadar 4 ayın (Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim) enflasyon farkı açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise 4 aylık enflasyon farkı toplamı yüzde 10.45 olarak hesaplandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, memur ve emekli maaşlarındaki zam oranı yüzde 30'a yükseltildi. Böylelikle, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 9,6 oranında, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 8.5 oranında ek zam yapılmış oldu.
Ocak ayında gelen yüzde 30 zam ile bekçilerin maaşları belli oldu.
Buna göre 2023 yılı için bekçi maaşları şöyle oldu:
- İlkokul mezunu bekçi maaşı 9 bin 269,90 TL'den ortalama 12.036 TL 'ye
- Lise mezunu bekçi maaşı 9 bin 598,99 TL'den 12.464 TL'ye
- Üniversite mezunu bekçi maaşı 10 bin 932,38 TL'den 14.196 TL'ye yükseldi.
- Evli bekçi maaşı: En düşük evli ve ilkokul mezunu olarak görev yapan bekçi maaşı 12 bin 500 TL’yi bulmaktadır.
Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin haftalık çalışma süresi 40 saattir. İlkokul mezunu en düşük bekçi maaşı 12 bin TL’dir.
BEKÇİLERİN ÇALIŞMA SATLERİ NEDİR?
Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin büyük çoğunluğu 12 saat civarında ve gece çalışmaktadır. İstanbul'da ise 19:00-07:00 saatleri arasında 12/36 çalışma sistemi uygulanır.
İstanbul'un bazı ilçelerinde polis sayısı yetersiz olduğundan dolayı İstanbul'un tüm ilçelerin 12/36 çalışma saati mevcut değildir. Bu ilçelerdeki Çarşı ve Mahalle Bekçisi olan arkadaşlar 6 + 1 çalışmaktadır. 6 gün boyunca 12 saat çalışıp haftada bir gün izin yapmaktadırlar.
BEKÇİ KAÇ SAAT ÇALIŞIR?
Emniyet Genel Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçileri ile ilgili yeni bir düzenlemeye gitti. Düzenleme 81 il emniyet müdürlüğüne uygulanması üzere gönderdi. Çarşı ve Mahalle Bekçileri gündüz saatleri içerisinde görev yapamayacak.
Emniyet Genel Müdürlüğü, bekçilerle ilgili "Emniyet Genel Müdürlüğü'nden uygun görüş alan iller dahil 81 ilin mülki amirliklerden aldıkları 'gündüz çalışma olurları' sonlandırılmıştır. Böylece Çarşı ve Mahalle Bekçileri gündüz saatleri içerisinde görev yapamayacak." şeklindeki kararını yayınladı.
2019 yaz aylarından itibaren terör riski olmak üzere diğer risklerin değerlendirilmek suretiyle özellikle birtakım doğu illerinin ilçelerinde personelin can güvenliği dikkate alındığında gündüz görevlendirilmesinin de uygun değerlendirildiği belirtilmişti.
Yapılan yeni düzenlemeye göre;
- Emniyet Genel Müdürlüğü'nden uygun görüş alan iller dahil 81 ilin mülki amirliklerden aldıkları "gündüz çalışma olurları" sonlandırılmıştır". (Böylece Çarşı ve Mahalle Bekçileri gündüz saatleri içerisinde görev yapamayacak).
- Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin haftalık çalışma süresi 40 saat olarak düzenlenecektir.
- Günlük çalışma saatleri, görev bölgesindeki güneşin batış ve doğuş saatleri esas alınarak bu aralıktaki zaman dilimi içerisinde belirlenecek.
- Çarşı ve Mahalle Bekçileri, emniyet ve asayişin gerektirdiği haller ile güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk halleri haricinde çalışma süreleri ve saatleri dışında çalıştırılamayacak.
- Olağanüstü hal, terör, toplumsal olaylar, doğal afet, salgın hastalık, mevsim koşulları vb. durumlarda güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk halleri ortaya çıkması halinde Emniyet Genel Müdürünün teklifi ve Bakanlık Onayı ile çalışma süreleri ve saatlerinin değiştirilmesi ve bu hususa sürekli riayet edilmesi emri il müdürlüklerine uygulanması üzere gönderildi.
- 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununun 4 üncü maddesi bu Yönetmelik hükümlerine göre uygulanır.
- Çarşı ve Mahalle Bekçileri genel olarak güneşin batışı saatinden doğuşu saatine kadar vazife görürler.
- Bu saatlerin tesbiti; Bekçi teşkilâtının meslek âmirlerinin mütalâası alınarak, mülkiye âmirlerince ikişer aylık olarak yapılır.
- Bekçi teşkilâtı mensupları her iki ayda bir değişecek olan bu çalışma saatleri dahilinde akşamları göreve başlar ve sabahlan ayrılırlar.
- Bekçi teşkilâtı mesleki âmirleri, çalışma saatlerinde yapılan değişikliği, çalışma saatlerinin değişeceği günden evvel teşkilât mensuplarına imza karşılığında duyururlar.
BEKÇİLİK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?
Bekçi olmak isteyen kişiler, bekçi alım ilanı açıldığı zaman başvurabilirler. Ancak bekçi olmak isteyen kişilerde şu şartlar aranır;
- Memuriyet engeli bulunmamak,
- En az 167 cm boyunda olmak,
- Askerlik ödevini tamamlamış olmak,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Silah taşıma konusunda engeli bulunmamak,
- Türk toplum anlayışına göre kötü şöhretli tanınmamak,
- Kamu haklarından mahrumiyet cezası almamış olmak,
- Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
- Alkol ya da uyuşturucu tedavisi görmüş ya da görüyor olmamak,
- Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
- Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı fiilden dolayı hapis cezası yatmamış olmak,
- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.
BEKÇİLİK BAŞVURUSU İÇİN HANGİ EVRAKLAR GEREKLİ?
Bekçi olmak isteyen kişiler, bekçi alım ilanı açıldığı zaman başvurabilirler. Başvurular açıldığı vakit adaylardan şu belgeler istenir;
- Sağlık bilgilendirme formu
- Sınav başvurusuna ilişkin dilekçe
- Mezun olunan kuruma ait diploma belgesi
- Yaş düzelttirme formu (Gerekli olduğu durumlarda)
- Sınav ücretinin yatırıldığı kanıtlar nitelikte belge, dekont
- Son 1 yılda çekilmiş olan, güncel 4 adet biyometrik fotoğraf
- Başvuru yapılan ilde 1 yıldır ikamet edildiğini kanıtlar nitelikte belge
- Askerlik hizmetinin tamamlandığına dair asıl belge ve 1 adet kopyası
- Yeni nesil nüfus cüzdanı, pasaport belgesi ya da sürücü ehliyet belgesi
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