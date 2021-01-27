'Helalleştik' 0:00 / 0:00

Bekir Salih Korkmaz, 2017 yılında açtığı internet sitesinde tasarruflu olmak ve cimrilikten uzak durmak isimli hikayesinin altına Yaşaroğlu’nun karikatürünü koyduğunu ve ardından 5 polisin evine baskın yaptığını söyledi. 18 Ocak Pazartesi günü online ders için bilgisayar başında beklediği gerçekleşen olay sonrasında, evde çocuklarının online ders yaptığı iki bilgisayar, iki harici harddisk, iki flash bellek ve cep telefonuna el konulduğunu belirtti. Korkmaz'ın bu açıklamalarından sonra Erdil Yaşaroğlu'na sosyal medyada tepki yağdı.

Yaşananlardan sonra Erdil Yaşaroğlu da dün Twitter hesabından suskunluğunuz bozdu.

Yaşaroğlu açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Sevgili arkadaşlar, dün akşam güzel linç yedim. Çok haklısınız, ben de 2 karikatür için evine 5 polisle baskın yapılmış bir öğretmenin çocuklarının elinden bilgisayarlarının alındığını okusam, çok üzülürdüm. Önce şunu söyleyeyim, biz kimse için izinsiz karikatür yayınladı diye hukuki olarak ev arama, el koyma talebinde bulunmadık, asla da bulunmayız. Karikatürlerimizden galeri yapan koca haber siteleri bile dahil buna.

— Erdil Yasaroglu (@erdilyasaroglu) January 26, 2021

Bir de bu flood sıfır takipçili, isimsiz, yeni açılmış, hiç bir gönderisi olmayan hesaptan yazılmış. Gerçek gibi mi geliyor size? Üstelik bu yeni hesabın ilk floodu daha yayınlanır yayınlanmaz, ilk olarak davalı olduğumuz site sahipleri ve şirketler tarafından paylaşılıp yayıldı. Hadi gerçek diyelim. Biz web sitesi üzerinden şikayette bulunuyoruz. Arkasında kim olduğunu bilmiyoruz. Haklı olduğumuz halde, üzüldüğümüz için sonradan vazgeçtiğimiz siteler var. Geçen haftalarda da isimsiz bir "sağlıkçı" flood'u aynı yöntemle ortaya çıkmıştı.

Yeri gelmişken söyleyeyim, bloğunda karikatür paylaşan öğrenciye açılmış bir dava yok. 58 yaşındaki emekli kadına ya da 70 yaşındaki amcaya da dava açılmadı. Sosyal medyada ya da Whatsapp'ta karikatür paylaştı diye kimseye suç duyurusu yapmıyoruz. Avatarını karikatür yaptı diye açılmış bir dava da yok. Sadece ticari sitelerle derdimiz. Şunu da ekleyeyim, biz suç duyurusunda bulunduk diye tutuklanan, nezarethaneye atılan, göz altına alınan kimse de yok.

Telif davalarında böyle şeyler olmuyor. Her yazılana inanmayın lütfen. Uyar kaldır yöntemini söyleyenler var. Bir çoğunu uyardık zaten. Bazıları "kaldırmıyorum, dava açarsan aç" pişkinliğiyle döndü. Yıllarca dergilerimizde, kitaplarımızda yazdık izinsiz kullanmayın diye. İzin isteyen bir çoğuna da izin verdik üstelik. Bilinçli olarak emeğimizi korumaya çalışmamızı manipüle etmeye çalışan kişilerin gazına gelmeyin arkadaşlar. Sözlüklerde falan da bize giydirip duruyorsunuz (ki orda normal) Ama bari haklı giydirin. Bir de "bunu paylaşıcam ama dava açarsın, iban yollayın, yolsuz kaldıysan" şakaları da eskidi ve zaten komik değillerdi. Sevgili troller, saldıracaksanız yeni bişey bulun. Sevgiler.

"KEŞKE 'TROL' DEMESEYDİ"

Daha sonra bir video paylaşarak Yaşaroğlu’na yanıt veren Korkmaz, “Erdil Bey’in yeni açılmış bir hesap ve trol diyerek benim ve ailemin yaşamış olduğu travmayı hafife alması çok üzücü. Sanatçı kimliğiyle bağdaştıramıyorum. Keşke Erdil Bey trol demek yerine, ‘Neymiş bu arkadaşın derdi’ diyerek bir mesaj atsaydı” dedi.

"HELALLEŞTİK"

Korkmaz, ardından dün akşam Erdil Yaşaroğlu ve avukatı Kadir Kurtuluş ile telefonda görüştüğünü söyledi. Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan öğretmen, "Erdil Yaşaroğlu'nun avukatı Kadir Kurtuluş ile telefon görüşmesi yaptım. Yaşanan durumdan derin üzüntü duyduklarını, kesinlikle böyle bir şeye sebebiyet vermek istemeyeceklerini, şikayetlerinden vazgeçtiklerini belirttiler. Konuşup, helalleştik. Sadece ailece yaşadığımız travmayı anlatmak istedim. Twitter gerçekten işe yarıyormuş" diye konuştu.

Korkmaz ayrıca, "Twitter hesabımı silmeyeceğim. Erdil Bey'i takibe alacağım. Arada mesajlaşır, bugünleri tebessümle yad eder geçeriz. Çocuklarıma göndereceği dergileri de merakla bekliyoruz. Sesimi duyan, yardımcı olan herkese selam ve saygılarımla..." ifadelerini kullandı.