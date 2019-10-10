"Doğa bize her şeyi sunuyor"

Bennu Gerede: Doğa bize her şeyi sunuyor - Magazin haberleri

Bennu Gerede bu kez de Sedef Adası’na yerleşti. Gerede, MAG dergisine verdiği röportajda kaliteli yaşamla ilgili deneyimlerini okuyucularla paylaştı.

Dört çocuk annesi Bennu Gerede, “Kaliteli yaşam adına uyguladığınız özel sırlarınızı paylaşır mısınız?” sorusuna "Kaliteli yaşam için illa para gerekmiyor. Doğa bize her şeyi sunuyor. Kendine, dünya varlıklarına ve doğaya sonsuz bir saygın olması lazım. Sevgi, şefkat, aşk, sevişmek, paylaşmak ve arada kaliteli şarap içmek, kısacası hedonistik bir yaşam tarzı. Televizyon, internet ve cep telefonundan da uzak duruyorum." yanıtını verdi.