Nuri Bilge Ceylan imzalı 'Ahlat Ağacı' filminin Türkiye'nin Oscar adayı olması büyük heyecan uyandırdı. Filmin kadrosunda yer alan Bennu Yıldırımlar, Oscar adaylığı sonrası duygularını Habertürk'ten Arif Hür'e anlattı.

Ünlü oyuncu, "Haberi ilk duyduğumda çok heyecanlandım ve aşırı gurur duydum. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Bir de Oscar'ı alırsak ne güzel olur" ifadelerini kullandı. Yıldırımlar, "Film vizyona girdiği ilk günden beri pek çok izleyenden çok sayıda olumlu geri dönüş almıştık. Umarım şansımız açık olur" dedi.

Yazar olmak isteyen Sinan’ın üniversite eğitimini bitirdikten sonra Çanakkale’de doğduğu köye dönmesi ile birlikte yaşadıklarını konu alan Ahlat Ağacı’nda Doğu Demirkol, Murat Cemcir, Bennu Yıldırımlar, Hazar Ergüçlü ve Serkan Keskin gibi isimler yer alıyor.

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