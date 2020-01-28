Benzin ve motorinde 2. indirim

Benzin ve motorin fiyatlarında 29 Ocak'tan geçerli olmak üzere indirime gidildi. Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 13, benzin grubunda 9 kuruş fiyat indirimi yapıldı
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