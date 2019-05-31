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Beren Saat eşi Kenan Doğulu'nun yeni yaşını kutladı: İyi ki sana aşık oldum

Boşanacakları iddia edilen Beren Saat ve Kenan Doğulu cephesinde yeni gelişme yaşandı. Beren Saat, 45 yaşına basan eşi Kenan Doğulu'nun yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı takipçilerini şaşırttı. Paylaşımında sık sık boşanma iddialarından da bahseden Saat, paylaşımıyla kafaları karıştırdı

Beren Saat - Kenan Doğulu

Ünlü oyuncu Beren Saat ile eşi Kenan Doğulu bir süredir boşanacakları yönünde çıkan haberlerle gündeme geliyordu. Saat'in sık sık eski sevgilisi Efe Güray'la yer aldığı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşması da dedikoduları alevlendirmişti.

Boşanacakları iddia edilen Beren Saat ve Kenan Doğulu cephesinde yeni gelişme yaşandı. Beren Saat, 45 yaşına basan eşi Kenan Doğulu'nun yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı takipçilerini şaşırttı. Paylaşımında sık sık boşanma iddialarından da bahseden Saat, paylaşımıyla kafaları karıştırdı.

İşte Beren Saat'in paylaşımı:

"BEN OYUN ARKADAŞIMI BULDUM GALİBA' DEDİM BİR AKŞAM..."

"Bir yastıkta kocamak mı, beraber ölmek mi insanların bir aşkı başarmaktan anladığı bilemiyorum. Oysa sen, ben, babanın gitarı bir yatağın içinde; sonsuz zamanın durakladığı, ömrün tamamladığı yüz yıllar aştık" ifadelerini kullanan Beren Saat, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

'Ben oyun arkadaşımı buldum galiba' dedim bir akşam, gözlerin parlayarak baktın. Gece gitar sesiyle uyandım; bir şarkıya başlamıştın, büyülendim. Biz o şarkıyı beraber bitirirken, aşk şarkısı olduk. Birbirimizin yaralarını öptükçe can arkadaşı oldu. Yaydığımız aşk enerjisiyle çevremizde iklim değişikliğine sebep olduk ve beraber ne eğlendik. Sonra bir noktada sen masumiyetini kaybettin; ben de oyun arkadaşımı ve yol arkadaşımı...

"NE ZAMAN BOŞANACAKSINIZ?' DİYE SORUYOR HERKES"

Bir yerlerin kapısında el ele çekilmiş naylon fotoğraflarımızı aşk sananlar için bunlar, arkadaşlarımızın gözünden hesapsızca biz işte. 'Ne zaman boşanacaksınız?' diyorlar sürekli; güvenmek, bağlanmak, bağışlamak, vazgeçmek bütün bu ağır duygusal süreci hiç merak eden yok. Boşanmak işin en kolay kısmı; ben evlenmeye de görece az hevesli taraftım zaten. Benim için esas olan hep aşktı, aşktır!

Bir yastıkta kocamak mı, beraber ölmek mi insanların bir aşkı başarmaktan anladığı bilemiyorum. Oysa sen, ben, babanın gitarı bir yatağın içinde; sonsuz zamanın durakladığı, ömrün tamamladığı yüz yıllar aştık. Bu demode romantizmde ortağım olduğun için teşekkür ederim. Sen tabii ki yeni şarkılar yazacaksın. Artık içimde ne öfke, ne en ufak bir pişmanlık; her damla gözyaşıma ziyadesiyle değdin. İyi ki doğdun da sana aşık oldum...

"VEDA GİBİ DOĞUM GÜNÜ MESAJI"

Beren Saat'in paylaşımına takipçilerinden yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları:

- Yazıyı okuyunca beynim yandı.

- İki kere okudum ne dediğini anlamadım.

- Veda mesajı gibi doğum günü mesajı olmuş.

- Çok ilginç bir kutlama olmuş.

- Bence Beren Saat kalbinde tamamen bitirmiş.

- Ayrılık yazısı bu...

BOŞANMA İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Doğulu, haklarında çıkan boşanma iddialarını, "Üçüncü şahısları ilgilendiren durumlar olduğu zaman zaten biz bunu anons ederiz. Endişelenen insanları haklı görüyorum. Sevgi ve saygıyla karşılarında eğiliyorum. İnsanları bu kadar negatif haberlerle üzüp, yormayın. Sizden sadece bunu rica ediyorum. O bunu demiş, şu bunu yapmış diye gündemi hiçbir zaman meşgul etmedik. Bundan sonra da yapmayız biliyorsunuz ki. Beren zaten sette ve çok yoğun. Yaptığınız her negatif haber ister istemez insanı ve çevresini üzüyor. Eşimiz, dostumuz üzülüyor, telefonlarımız susmuyor. O yüzden işimizde, gücümüzdeyiz. Bir sorun yok, keyfimiz yerinde" sözleriyle yalanlamıştı.

BEREN SAAT PAYLAŞIMIYLA KAFALARI KARIŞTIRMIŞTI

Beren Saat'in eşinin açıklamasından dakikalar sonra  eski sevgilisi Efe Güray ile yer aldıkları kareyi kalp emojisi koyarak sosyal medya hesabından paylaşması dikkat çekmişti.

 

 

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