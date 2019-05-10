Beren Saat'le boşanacakları konuşulan Kenan Doğulu suskunluğunu bozdu. Doğulu haklarında çıkan iddialara ilk kez cevap verdi verdi. İşte Doğulu'nun o açıklaması:

Üçüncü insanı ilgilendiren mevzu olduğu zaman zaten biz bunu anons ederiz. O yüzden endişelenen insanları haklı görüyorum ve sevgi saygıyla önlerinde eğliyorum. Onun dışında gündemi meşgul etmek istemeyiz.

"SORUNUMUZ YOK, KEYFİMİZ YERİNDE"

Beren zaten sette ve çok yoğun yaptığınız her haber ister istemez insanı üzüyor. İşimizde gücümüzdeyiz sorunumuz yok keyfimiz yerinde.