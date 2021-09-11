Beren'in ilk aşkının kardeşi evlendi 0:00 / 0:00

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Oyuncu Beren Saat'in "Kahramanım" dediği ilk aşkı Efe Güray, 2004 yılında henüz 19 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ile 2014'te Los Angeles'ta nikah masasına oturan Saat, eski sevgilisinin ailesiyle arasındaki bağları hiç koparmadı.

İLK AŞKININ KARDEŞİNİ EVLENDİRDİ

37 yaşındaki Beren Saat, dün akşam Efe Güray'ın diş doktoru olan kardeşi Yaman Güray'ın düğününe katıldı. Ankara'da gerçekleşen ve Saat'in nikah şahitliği yaptığı törende ünlü oyuncuya şarkıcı eşi Kenan Doğulu da eşlik etti.

KENAN DOĞULU SAHNE ALDI

Gece boyunca sahneden inmeyerek, davetlilere eğlenceli anlar yaşatan Doğulu'nun bir hayli keyifli olduğu görüldü. Geceden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

Zaman zaman Instagram'dan ilk aşkı ile ilgili paylaşımlar yaşan Beren Saat'e Kenan Doğulu'nun ne tepki verdiği merak konusu oluyordu. Doğulu'nun düğüne katılması ve Yaman Güray ile samimi halleri dedikodulara noktayı koydu.

EFE GÜRAY HAKKINDA

Efe Güray, 1985 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Güray, trafik kazası sonucu 2004 yılında vefat ettiğinde 19 yaşındaydı. Güray, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde okuyordu. Efe Güray, spordaki ve derslerindeki başarılarıyla öğrenimini burslu olarak sürdürüyordu.

Saat'in ünlü olmasında en büyük etkendi ve oyuncuyu meşhur eden yarışmaya katılmasını o sağlamıştı. Türkiye, Efe Güray'ı o dönem sevgilisi Beren Saat yorulmasın diye yarışma sırasında beklerken tanımıştı ancak bir trafik kazası onu hayattan koparmıştı.

BUZLAR ERİMİŞTİ

Bir dönem eşi ile evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan oyuncu Beren Saat, kayınvalidesi Serpil Doğulu'nun ardından görümcesi Canan Doğulu ile de yaşadığı zor günleri geride bırakmıştı.

"BECEREMEDİĞİMİZ EVLİLİK OLSUN" DEMİŞTİ

Beren Saat, bir dönem evliliğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Eşinin doğum gününde paylaştığı mesajda, "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kafaları karıştıran Beren Saat, ardından o sözlere açıklık getirmişti. Oyuncu, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu:

Aşk, evlilikten her zaman daha önemli bence. Bizim ayrılık haberimiz yüz bin kere falan yapılmıştır. Çünkü biz ayrılmıyorken de ayrılık haberi vardı, birtakım problemler yaşadığımız dönem de vardı.

Aslında ayrı bir süreç geçirdikten sonra pandemi sürecini beraber geçirdik. Beraber müzik yapmaya başladık. İlişkimiz daha başka türlü bir yere geldi. Birbirimizi başka türlü beslediğimiz, başka bir seviyesindeyiz ilişkinin ve aşkın her neyse...

"O DÖNEMİ BERABER YAŞADIK"

'Her şey bitti' derken, beni şaşırtacak bir yere geldi. Bir müzisyen olarak Kenan'ı tanımaya başladım. Bütün dünyanın, hiçbir kimsenin evinden başka güvende hissetmediği bir dönemi beraber yaşadık. O enteresandı.

Evde olmak, ikimiz olmak, güvende hissetmek onlarla beraber galiba biraz daha yoğunlaşıp, o hale geldi. Biz arkadaşlığı başardık, beraber üretmeyi başardık, aile olmayı, aile gibi hissetmeyi başardık ama dışardan insanlar baktığı zaman 'Ayrıldılar', 'Şöyle oldu', 'Böyle oldu' dedi.

"BEKLENEN AİLE FOTOĞRAFINI VEREMEDİK"

O çekirdek aile fotoğrafını bir türlü veremedik. 'Çocuk yaptılar' falan o beklenen aile fotoğrafını veremedik ama onun çok üstünde ya da çok derininde başka paylaşımları başka türlü daha derin bir dostluğu, insani bağı kurduk. O yüzden beceremediğimiz evlilik olsun yani... Öyle bir şeydi yazdığım.