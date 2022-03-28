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Berk Atan'ın ehliyetine el konuldu!

Ünlü oyuncu Berk Atan'ın 5 gün önce Tarabya'da alkollü bir şekilde otomobil kullanırken polis çevirmesine takılıp, ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı

Berk Atan'ın ehliyetine el konuldu! - Magazin Haberleri
Ehliyetine el konuldu!
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Geçtiğimiz ay bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisi sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu'ndan ayrılan Berk Atan'ın ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. Ünlü oyuncu 5 gün önce Tarabya'da otomobiliyle seyir halindeyken polis çevirmesine takıldı.

Alkolmetreyi üfleyen Atan'ın, 77 promil alkollü olduğu öğrenildi. 30 yaşındaki oyuncunun ehliyetine polis tarafından el konuldu. Berk Atan'a, 1823 TL para cezası kesildi.

GEÇTİĞİMİZ AY SEVGİLİSİNDEN AYRILMIŞTI

Öte yandan 2012'de Best Model birincisi olduktan sonra oyunculuğa adım atan Berk Atan'ın geçtiğimiz yıl Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Çift, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla birlikteliklerini ilan etmişti.

Ancak ikili, ilişkilerini geçtiğimiz ay sonlandırmıştı. Sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Selin Yağcıoğlu, "Bir senelik beraberliğimizi geçtiğimiz haftalarda sonlandırdık. Çok soru gelmiş, toplu yanıt olsun." açıklamasını yapmıştı. Berk Atan ise ayrılığın ardından sessiz kalmayı tercih etmişti.

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