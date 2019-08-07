Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonlarının getirileri çoğu zaman çok tartışılıyor. Genellikle kaybettirdikleri zaman o anda BES fonu yatırımcısına henüz alım satım gerçekleşmediği için reel olarak bir zararı olmasa da gündem olan fonlar genellikle yüksek getiri sağladıkları zaman konuşulmuyor. Ancak yine de yapısı gereği bir kısmı kazanç elde ederken diğer kısmı kaybettiren fonlar bu kez topyekûn BES yatırımcısına kazandırdı. Hem de ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının global ekonomiyi kötü etkilemesi, ABD ile Türkiye'nin S-400 füze krizi ve İstanbul seçimlerinin yenilenmesinin piyasalar üzerinde oluşturduğu çalkantıya rağmen.

HİSSE FONU NET YÜZDE 10.7 KAZANDIRDI

BES fonları yılbaşından temmuz ayına kadar yüzde 6.44 olan enflasyondan tam yüzde 8.46 daha fazla getiri sağladı. Emeklilik fonlarının nominal yüzde 15'lik getirisine karşın hisse fonlarının getirisi enflasyonun üstüne yüzde 10.7 oldu. Yani toplam nominal kazanç yüzde 17.2 olarak gerçekleşti. Altın fonları yüzde 19,3 ve döviz bazlı Eurobond (Uluslararası karma-esnek) fonları da yüzde 19.5 ile en fazla gelir geldi edilen fon türü oldu. İçinde hisse barındıran endeks fonlarda da kazanç 7 ayda yüzde 16.6'ya tırmandı. Profesyonellerin yönettiği ve içinde kimi zaman hisse yoğun kimi zaman tahvil yoğun enstrümanlar barındıran değişken fonlar da sınıfı geçti. bu fonların getirisi yatırım yaptıkları alanlarda çoğu zaman durum kötü olmasına rağmen yatırımcısına yüzde 13.9 kazandırmasını bildi.

ALTINCILAR İKİYE KATLANDI

Global piyasalarda altının getirisinin de artması ve şu anda ons fiyatının 1.450 doları geçmesi BES yatırımcısının gözünden de kaçmadı. BES yatırımcıları içinde altın fonlarına sahip olanların oranı yılbaşında yüzde 6'yken şimdi ikiye katlandı. Alton fonuna gelenler haksız da çıkmadılar. Enflasyonun üstüne yüzde 12.86 daha kazanç sağladılar. Borsa yani hisse senedi yatırımcılarının BES içindeki toplam yatırımları ise yüzde 7'den yüzde 4'e indi. Kalanlar ise büyük getiri elde etti.

1 YILDA YÜZDE 25 KAZANÇ

BES fonları son 1 yılda ortalama yüzde 25 getiri sağlarken altın ve katkı fonlarında getiri yüzde 30'u aştı. Hisse fonlarının yatırımcısına katkısı yüzde 13.4'e ulaştı. Değişken fonlar ve özel sektör tahvili fonları yüzde 20'nin üstünde değer kazandı. Son 5 yılda ise enflasyon yüzde 70.9'ken emeklilik fonlarının ortalama getirisi enflasyonu ancak yakaladı ve yüzde 76.1 oldu. Altın fonlarındaki getiri yüzde 172 ve Eurobond fonlarının getirisi yüzde 155.4 olarak gerçekleşti.

HİSSE FONLARI YATIRIMCIYA YÜZDE 17.2 GETİRİ SAĞLADI

YILBAŞINDAN BU YANA GETİRİ 8/5/2019 Büyüklük Getiri (%) Emeklilik Fonları 102,446,343,811 14.9 PAY Değişken 23,994,092,019 13.9 23.4% Kamu Dış Borçlanma 12,903,876,309 9.9 12.6% Kamu İç Borçlanma (TL) 11,687,049,527 14.2 11.4% Katkı 14,153,506,637 15.6 13.8% Likit 11,387,105,951 14.7 11.1% Altın 12,161,511,462 19.3 11.9% Standart 7,868,618,758 13.9 7.7% Hisse 4,078,578,620 17.2 4.0% Dengeli (Esnek & Karma) 2,883,277,236 15.5 2.8% Özel Sektör Tahvili 676,666,090 12.6 0.7% Endeks 441,436,109 16.6 0.4% Uluslararası Karma & Esnek 189,688,985 19.5 0.2% Kaynak: Rasyonet

1 YILDA EN ÇOK KAZANDIRAN FON KATKI FONLARI