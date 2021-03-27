Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerEnerjiMadencilikBeştepe'de altın brifingi - Haberler
ABONE OL

Erdoğan ve bakanlara altın ve maden brifingi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve bakanlara, koronavirüs salgınıyla birlikte küresel ölçekte yukarı yönlü baş döndüren bir fiyat hareketine sahne olan, ekonomiler için “olmazsa olmaz” kabul edilen başta altın, gümüş ve bakır olmak üzere madencilik sektörüyle ilgili brifing verdi. Kabinede, yerli üretimi artırarak, (altın hariç) maden sektöründe yıllık 20 milyar doları bulan ithalatı azaltmak için atılacak adımların konuşulduğu belirtiliyor. Arama ve üretime yönelik izin süreçlerinin hızlandırılmasının önemli bir başlık olarak öne çıktığı ifade ediliyor. Türkiye’nin, maden üretimi yıllık 800 milyon ton. İhracat yıllık 4-5 milyar dolar, ithalat 20 milyar doları aşkın. Madenciliğin, Gayri Safi Milli Hasıla’ya (GSMH) katkısı sadece yüzde 1. Sektörde 6 bin 600 işletme var, toplam istihdam 130 bin.

Beştepe'de altın brifingi - Haberler

Geçen yılın ikinci çeyreğinde küresel ölçekte etkisini gösteren koronavirüs salgınıyla birlikte bakır, nikel, çinko, demir gibi madenlerin fiyatları, tarihte örneğine az rastlanacak biçimde artışa geçti. Altın ve gümüş fiyatları da bu sürece eşlik etti.

Bu gelişme, maden gereksinimini ithalat yoluyla karşılayan ülkelerin ekonomilerinin zorlanmasına yol açtı. Dış girdiye bağlı olan, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelerin üretim maliyetleri arttı. Bu ülkeler, altın, gümüş ve diğer emtianın ithalatı için daha çok kaynak ayırmak zorunda kaldı.

YERLİ ÜRETİM TALEBİ KARŞILAMAKTAN ÇOK UZAK

Bu durum, yerli maden üretiminin önemini gözler önüne serdi. Peki, Türkiye’de maden arama ve üretiminde durum ne?
Türkiye’nin, maden üretimi yıllık 800 milyon ton, 15-20 milyar dolar. İhracat yıllık 4-5 milyar dolar, ithalat 20 milyar doları aşkın. Madenciliğin, Gayri Safi Milli Hasıla’ya katkısı sadece yüzde 1. Madencilik ürünleri dahil yüzde 3-5 düzeyinde seyrediyor. Sektörde 6 bin 600 işletme var, toplam istihdam 130 bin.

ARAMA RUHSATI AZALIYOR

,Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, madencilik sektöründe ruhsat başvuruları geriliyor. Arama ve işletme ruhsat sayıları da hızla azalıyor. Buna göre madencilik alanına ilişkin başvurular, 5 binden bin 200’e dek geriledi; ruhsat sayısı da 30 binlerden 15 bine indi. Arama ruhsatı 5 bin 500 iken, işletme ruhsatı 10 binlere indi.

ALTINDA DURUM NE?

Bu sektörde 13 bin 200 kişi doğrudan istihdam ediliyor. Türkiye'de üretilen madenler içinde en fazla katma değer sağlayanlar arasında ilk sıralarda altın geliyor. Geçen yıl 42 ton üretim yapıldı. Bu üretimin, ekonomiye katkısı 2.4 milyar dolar. Buna karşılık 25 milyar dolarlık da ithalat yapıldı. (2020-2025 yılları arasında yıllık ithalat 8-10 milyar dolar.)
Enerji yönetiminin hedefi, yeni sahaların da devreye girmesiyle 5 yıl içinde 100 ton altın üretimine ulaşmak. Yurt içindeki talebin en az yarısını yerli kaynaklardan karşılamak.

KABİNEYE BRİFİNG

Enerji Bakanı Dönmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlara, salgınla birlikte dünyada yaşanan gelişmelerin ışığında Türkiye’deki madencilik sektörünün dünü ve bugünüyle ilgili brifing verdi. Çalışmaları anlattı.

Kabinede, yerli üretimi artırarak, madencilik sektöründe yıllık 20-25 milyar dolar aralığında seyreden ithalatı azaltmak için atılacak adımların konuşulduğu belirtiliyor. Arama ve üretime yönelik izin süreçlerinin hızlandırılmasının önemli bir başlık olarak öne çıktığı kaydediliyor.

Sektör, özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın görev ve yetki alanına giren konularda izin süreçlerinin seri hale getirilmesinin büyük önem taşıdığı görüşünü dile getiriyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

LPG ithalatı sert düştü
ENERJİLPG ithalatı sert düştü
Blokzinciri üzerinden yenilenebilir enerji sertifikası verecek
ENERJİBlokzinciri üzerinden satış yaptı
Türkiye'nin doğalgaz tüketimi ocakta yüzde 2,8 düştü
ENERJİDoğalgaz ithalatı arttı
Petrol devlerinin geliri 2020'de Kovid-19'un etkisiyle 716,5 milyar dolar azaldı
ENERJİ716.5 milyar dolarlık dev kayıp!
Elektrik üretimi ocakta yüzde 0.05 azaldı
ENERJİLisanslı elektrik üretimi azaldı
Elektrik fiyatlarında değişikliğe gidilmedi
ENERJİEPDK'dan elektrik fiyatı kararı
Brent petrolün varili 62,95 dolar
ENERJİBrent petrol 63 dolar sınırında
Elektrikte toptan düştü, tüketici fiyatı sabit kaldı
ENERJİElektriğe 3 ay zam yok
Bakan Dönmez: "Türkiye'de madencilik dünya standartlarına uygun şekilde yürütülüyor"
ENERJİ'Altın madenciliğine 6 milyar dolar yatırım'
Brent petrolün varili 63,33 dolar
ENERJİBrent petrol 63 doları aştı