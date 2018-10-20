Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayı ile ilgili ABD'den yazılı açıklama yapıldı. AA'nın haberine göre; Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin, "Bay Kaşıkçı'nın öldüğünün teyit edildiğini duymaktan üzgünüz. Kaşıkçı'nın ailesine, nişanlısına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın akıbetine ilişkin duyurduğu soruşturma sonuçlarının ve şüphelilere yönelik aldığı tedbirlerin ABD yönetimi tarafından kabul edildiğini belirten Sanders, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bay Kaşıkçı'nın öldüğünün teyit edildiğini duymaktan üzgünüz. Kaşıkçı'nın ailesine, nişanlısına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Bu trajik olaya yönelik uluslararası soruşturmaları yakından takip etmeyi sürdüreceğiz; zamanında, şeffaf ve hukuka uygun gerçekleşecek adaleti savunacağız."

ABD'Lİ SENATÖRDEN SUUDİ ARABİSTAN'IN KAŞIKÇI AÇIKLAMASINA TEPKİ

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki başkonsoloslukta çıkan bir arbede sonucu hayatını kaybettiğine dair yaptığı açıklamadan şüphe duyduğunu belirterek, "Bu son 'açıklamayı' güvenilir bulmak çok zor." dedi.

Graham, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın ölümünü kabul etmesi üzerine Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Kaşıkçı hakkında Suudi Arabistan'ın son açıklamasının, durumu olduğundan daha küçük göstermek için yapıldığından şüphe duyduğunu belirten Graham, "Önce Kaşıkçı'nın konsolosluktan ayrıldığını söylediler ve bu, Suudi Arabistan'ın olaydaki rolünün üstünü örtmek içindi. Şimdi bir arbede yaşandığını ve Veliaht Prens'ten (Muhammed bin Selman) habersiz olarak konsoloslukta öldüğünü söylüyorlar. Bu son 'açıklamayı' güvenilir bulmak çok zor." mesajını paylaştı.

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