Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk içinde yaşanan arbede neticesinde öldüğünü duyurdu. Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünde parmağı olan herkesten hesap sorulacağını ve adalete teslim edileceğini aktardı.

18 SUUDİ VATANDAŞ GÖZALTINDA

Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Konsolosluğu'nda hayatını kaybetmesiyle ilişkili 18 Suudi vatandaşının gözaltına alındığını açıkladı.

GENEL İSTİHBARAT BAŞKAN YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI

Suudi Arabistan'da yayımlanan kraliyet kararnamesiyle, Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri görevden alındı.

Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkanlığı'nın yeniden yapılandırılması için bakanlık komitesi kurulması kararlaştırıldı.

KAŞIKÇI OLAYI

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

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