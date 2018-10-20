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Kapıdan çıkan Kaşıkçı ise giren kim?

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü açıklanan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili olarak ilginç bir detay daha ortaya çıktı. Suudi konsolosluğu yetkililerinin cinayetin ardından başka bir kişiye Kaşıkçı'nın kıyafetlerini giydirerek konsolosluktan çıkardığı ve bununla güvenlik kameralarına sahte iz bırakmaya çalıştıkları öğrenildi. Çetiner Çetin'in haberi...

20.10.2018 - 10:13 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Dünyanın birçok ülkesinden Suudi Arabistan yönetimine siyaset ve medya üzerinden baskılar artarken, rejim muhalifi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının üzerindeki sis perdesi henüz aralanamadı. ABD’nin Suudi Arabistan yönetimine olayın çözümü için zaman verdiği ortaya çıkarken Kaşıkçı’nın konsolosluk binasına girdiği andan itibaren başkonsolosluk yetkililerinin Kaşıkçı’nın durumuna ilişkin delilleri karartmayı tercih ettiği ortaya çıktı.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre Suudi yetkililer konsolosluk kameralarının kayıt yapmadığını ve Kaşıkçı’nın binadan çıktığını iddia etmişti. Ancak Cemal Kaşıkçı’nın içeri girişinden iki saat sonra kıyafetlerini bir başka konsolosluk yetkilisine giydirip çevredeki güvenlik kameralarına iz bırakmak üzere delillerin karartılmaya çalışıldığı ortaya çıktı.

 

İstihbarat kaynaklarından alınan bilgiye göre Kaşıkçı’nın konsolosluk binasına girdiği andan itibaren planlı bir infaza kurban gittiği ortaya çıkıyor zira dış güvenliği polis tarafından sağlanan binaya Cemal Kaşıkçı’nın gelmesine dakikalar kala mavi ceketli bir konsolosluk görevlisinin içeridekileri haberdar etmek üzere beklediği görüntülerde yer alıyor. Bu görüntülerde Kaşıkçı’nın konsolosluk binasına vatandaşlık ve vize hizmetleri kapısından girdiği görülürken iki saat sonra üzerinde Kaşıkçı’nın kıyafetleri olan bir konsolosluk yetkilisinin aynı kapıdan çıkarak çevredeki güvenlik kameralarına sahte delil üretmek adına iz bırakmaya çalıştığı belirlendi.

 

İstihbarat kanyaklarından alınan bilgiye göre çevredeki 4 kameraya ait görüntüler incelenmiş, binadan Kaşıkçı’nın kıyafetleri ile çıkış yapan kişinin Kaşıkçı olmadığı tespit edildi. Güvenlik birimleri, soruşturma dosyası kapsamında bu kişinin kimliğini tespit etmeye çalışıyor. Delil karartmayı amaçlayan bu girişimin üzerine konsolosluk kendi kameralarının kayıt yapmadığını ifade ettikten sonra, Türk yetkililerin söz konusu delil karartma girişimini Suudi üst makamlara iletmesi üzerine konsolosluğun kapıları olay yeri inceleme ekiplerine açıldığı ifade ediliyor.

Kaşıkçı soruşturmasının 15 kişilik infaz timi dışında birinci derecede şüphelisi olan Suudi Başkonsolosunun Türkiye’yi 16 Ekim tarihinden terk etmesinden bir gün sonra Başkonsolosluk Müsteşarının da Riyad’a döndüğü yetkililer tarafından ifade edildi.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 4 dakika önce
    en kolay Turkiyede yapacaklarindan Kasikciyi Turkiye ye yonlendirmisler, rezalet.
  • Misafir 25 dakika önce
    filim güzel İlk seneryo başarız
  • Misafir 35 dakika önce
    aynı kıyafet ile çıkardılarsa içeride ilk etapta boğulup, daha sonra parçalara ayrılmış olabilir
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