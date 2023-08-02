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        Haberler Magazin Billur Kalkavan'ın mezarı tamamlandı

        Billur Kalkavan'ın mezarı tamamlandı

        Billur Kalkavan'ın mezarının bakımsız olduğu gündem olmuştu. Bu konuda da hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı eleştirilmişti. Bahadırlı, Habertürk'e yaptığı açıklamada mezarın restorasyonu için mezar taşının kırık olduğu yönündeki görüntülerin çekilmesinden önce karar aldıklarını dile getirmişti. Billur Kalkavan'ın mezarının restorasyonu tamamlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2023 - 11:31
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        Mezarı tamamlandı
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        15 Ekim 2022'de vefat eden Billur Kalkavan'ın mezarının son görüntüsü şoke etmişti. Bu nedenle eleştirilen Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, Habertürk'e yaptığı açıklamada mezarın restorasyonu için mezar taşının kırık olduğu yönündeki görüntülerin çekilmesinden önce karar aldıklarını şöyle dile getirmişti: Bana büyük haksızlık yapılıyor. Bilip - bilmeden eleştiriyorlar. Hakaret edenler bile oldu. Kişilik haklarıma saldırıdan dolayı hepsi hakkında hukuksal hakkımı kullanacağım. Ben Billur'un resmi eşi değilim. Bu yüzden mezar yapımında benim hukuksal hakkım yok. Mezar, bir aile mezarı. Billur'un ailesinden kişiler de orada yatıyor. Kırık olan mezar taşı, eski. Yeni değil... Mezarda bir çökme olduğu için kırılmış. Hukuksal hakkım yok ama elbette ailesiyle görüşüp yeni mezar taşı için ortak karar aldık. Siparişini de bayramdan önce verdik. Bu işler iki günde olmuyor. İzin alma süreci, yenisinin yapılma aşaması belli bir zamanı alıyor. Tadilattan geçeceği için kurumuş çiçeklerin yerine yenisini de ekmedik. Durum, bundan ibaret. Kimse benim Billur'a karşı olan sevgimi, onun anısına olan saygımı sorgulamasın.

        Billur Kalkavan'ın Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan mezarının restorasyonuna geçtiğimiz hafta başlanmıştı. Mezar taşının da tamamlanmasıyla mezar son halini aldı.

        Mezarı yapılıyor
        Mezarı yapılıyor
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        #billur kalkavan
        #Billur Kalkavanın mezarı
        #Buğra Bahadırlı
        #Zincirlikuyu Mezarlığı
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