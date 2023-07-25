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        Haberler Magazin Billur Kalkavan'ın mezarı yapılıyor - Magazin haberleri

        Billur Kalkavan'ın mezarı yapılıyor

        15 Ekim 2022'de vefat eden Billur Kalkavan'ın mezarının son görüntüsü şoke etmişti. Bakımsız halinin görüntülenmesinden önce mezarın yapımına başlandığı öğrenildi

        Şeyda Odabaş
        sodabas@haberturk.com
        Giriş: 25.07.2023 - 12:51
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        Billur Kalkavan, Akciğer Kanseri nedeniyle 15 Ekim 2022'de hayatını kaybetti. Kalkavan, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

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        Geçtiğimiz günlerde Billur Kalkavan'ın mezarının görüntüsü gündem oldu. Kalkavan'ın mezarının bakımsız, mezar taşının ise kırık olması nedeniyle eleştiri okları, uzun yıllar hayat arkadaşı olan Buğra Bahadırlı'ya yöneldi.

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        Buğra Bahadırlı, birkaç gün önce Habertürk'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: Bana büyük haksızlık yapılıyor. Bilip - bilmeden eleştiriyorlar. Hakaret edenler bile oldu. Kişilik haklarıma saldırıdan dolayı hepsi hakkında hukuksal hakkımı kullanacağım. Ben Billur'un resmi eşi değilim. Bu yüzden mezar yapımında benim hukuksal hakkım yok. Mezar, bir aile mezarı. Billur'un ailesinden kişiler de orada yatıyor. Kırık olan mezar taşı, eski. Yeni değil... Mezarda bir çökme olduğu için kırılmış. Hukuksal hakkım yok ama elbette ailesiyle görüşüp yeni mezar taşı için ortak karar aldık. Siparişini de bayramdan önce verdik. Bu işler iki günde olmuyor. İzin alma süreci, yenisinin yapılma aşaması belli bir zamanı alıyor. Tadilattan geçeceği için kurumuş çiçeklerin yerine yenisini de ekmedik. Durum, bundan ibaret. Kimse benim Billur'a karşı olan sevgimi, onun anısına olan saygımı sorgulamasın.

        Buğra Bahadırlı, mezarın yapımı için Kurban Bayramı'ndan hemen önce sipariş verildiğini de dile getirdi.

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        Billur Kalkavan'ın mezarı, Buğra Bahadırlı'nın da dediği gibi geçtiğimiz hafta yapılmaya başlandı. Mazarı yapan usta, Habertürk'e konuyla ilgili şunları söyledi: Geçen hafta başladık. Birkaç güne kadar biter.

        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        #billur kalkavan
        #mezar
        #mezarlık
        #Zincirlikuyu Mezarlığı
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