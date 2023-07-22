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        Haberler Magazin Buğra Bahadırlı: Mezar yapımında hukuksal hakkım yok

        Buğra Bahadırlı: Mezar yapımında hukuksal hakkım yok

        Billur Kalkavan'ın uzun yıllar boyunca hayat arkadaşı olan Buğra Bahadırlı isyan etti. Bahadırlı, kendisine yönelik suçlamalara cevap verdi: Mezar yapımında hukuksal hakkım yok

        Mehmet Çalışkan
        mcaliskan@cyh.com.tr
        Giriş: 22.07.2023 - 17:06
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        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
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        15 Ekim 2022'de hayata veda eden Billur Kalkavan, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

        Geçtiğimiz günlerde mezarının bakımsız, mezar taşının ise kırık olması nedeniyle Billur Kalkavan'ın uzun yıllar hayat arkadaşlığını yapan Buğra Bahadırlı eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Bahadırlı Habertürk'e yaptığı açıklamada eleştirilere cevap verdi.

        Buğra Bahadırlı, konuyla ilgili şunları söyledi: Bana büyük haksızlık yapılıyor. Bilip - bilmeden eleştiriyorlar. Hakaret edenler bile oldu. Kişilik haklarıma saldırıdan dolayı hepsi hakkında hukuksal hakkımı kullanacağım. Ben Billur'un resmi eşi değilim. Bu yüzden mezar yapımında benim hukuksal hakkım yok. Mezar, bir aile mezarı. Billur'un ailesinden kişiler de orada yatıyor. Kırık olan mezar taşı, eski. Yeni değil... Mezarda bir çökme olduğu için kırılmış. Hukuksal hakkım yok ama elbette ailesiyle görüşüp yeni mezar taşı için ortak karar aldık. Siparişini de bayramdan önce verdik. Bu işler iki günde olmuyor. İzin alma süreci, yenisinin yapılma aşaması belli bir zamanı alıyor. Tadilattan geçeceği için kurumuş çiçeklerin yerine yenisini de ekmedik. Durum, bundan ibaret. Kimse benim Billur'a karşı olan sevgimi, onun anısına olan saygımı sorgulamasın.

        'Benimki kaçmadı'
        'Benimki kaçmadı'
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        #Buğra Bahadırlı
        #billur kalkavan
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