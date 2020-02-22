Bilim ve sanat merkezleri; örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.
BİLSEM SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?
Bilim ve sanat merkezlerine aday gösterilen öğrencilerin eğitsel değerlendirme ve tanılaması ile ilgili iş ve işlemler Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuzda açıklanan takvim doğrultusunda yapılacak. Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama işlemleri 1, 2 ve sınıf seviyelerinde sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler için gerçekleştirilecek.
Bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama süreci ile ilgili iş ve işlemler aşağıdaki aşamalar izlenerek gerçekleştirilecektir:
Sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrencilere ait gözlem formları e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden doldurulacaktır.
- Gözlem formları doldurulan öğrenciler tablet bilgisayarla grup tarama uygulamasına alınacaktır.
- Grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır.
Tablet bilgisayar ile yapılan grup tarama uygulaması hafta sonları gerçekleştirilecektir. Grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır. Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama süreci ile ilgili iş ve işlemler il tanılama sınav komisyonları tarafından yürütülecektir.
NOT: 2019-2020 bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine dâhil olan aday öğrenciler için gerçekleştirilen uygulamaların tamamı ücretsizdir.
BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Aşağıdaki takvimden tüm sınav ve sınav sonuç tarihlerine ulaşabiirsiniz.
BİLSEM SONUÇ TAKVİMİ
TARİH
İŞLEM
14-19 Kasım 2019
İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması
18-22 Kasım 2019
Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama süreci ile ilgili işlemler hakkında sınıf öğretmenlerine yönelik bilgilendirme toplantılarının yapılması
25 Kasım 2019
06 Aralık 2019
Sınıf öğretmenleri tarafından e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden öğrenci göz- lem formlarının doldurulması
09-13 Aralık 2019
Gözlem formu doldurulan öğrencilerin http://meb.gov.tr internet adresinden ilan edilmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması
16-20 Aralık 2019
İl tanılama sınav komisyonları tarafından grup tarama uygulaması randevularının verilmesi
25 Aralık 2019
Grup tarama uygulamasına girecek öğrencilerin giriş belgelerinin e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
04 Ocak 2020
19 Nisan 2020
Grup tarama uygulamalarının yapılması
22 Nisan 2020
Grup tarama uygulama sonuçlarının http://meb.gov.tr adresinden ilan edilmesi
24-30 Nisan 2020
Grup tarama uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
04-08 Mayıs 2020
Grup tarama uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
11-15 Mayıs 2020
İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevularının verilmesi
18 Mayıs 2020
Bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
01 Haziran 2020
28 Ağustos 2020
Bireysel değerlendirmelerin yapılması
04 Eylül 2020
Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin http://meb.gov.tr adresinden ilan edilmesi
07-11 Eylül 2020
Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
14-25 Eylül 2020
Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
07 Eylül 2020
02 Ekim 2020
Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi
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