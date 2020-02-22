Bilim ve sanat merkezleri; örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

BİLSEM SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?

Bilim ve sanat merkezlerine aday gösterilen öğrencilerin eğitsel değerlendirme ve tanılaması ile ilgili iş ve işlemler Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuzda açıklanan takvim doğrultusunda yapılacak. Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama işlemleri 1, 2 ve sınıf seviyelerinde sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler için gerçekleştirilecek.

Bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama süreci ile ilgili iş ve işlemler aşağıdaki aşamalar izlenerek gerçekleştirilecektir:

Sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrencilere ait gözlem formları e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden doldurulacaktır.

Gözlem formları doldurulan öğrenciler tablet bilgisayarla grup tarama uygulamasına alınacaktır.

Grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır.

Tablet bilgisayar ile yapılan grup tarama uygulaması hafta sonları gerçekleştirilecektir. Grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır. Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama süreci ile ilgili iş ve işlemler il tanılama sınav komisyonları tarafından yürütülecektir.

NOT: 2019-2020 bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine dâhil olan aday öğrenciler için gerçekleştirilen uygulamaların tamamı ücretsizdir.

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aşağıdaki takvimden tüm sınav ve sınav sonuç tarihlerine ulaşabiirsiniz.

BİLSEM SONUÇ TAKVİMİ