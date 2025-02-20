Herhangi bir sebepten ötürü genellikle yüz bölgesinde ortaya çıkan ve uzun süre geçmeyen sivilcelerden doğal yöntemlerle hızlı bir şekilde kurtulmak mümkündür.

SİVİLCE NEDİR?

Sivilceler, ölü deri hücreleri ve yakındaki bezlerden gelen yağ (sebum) ile tıkanan gözeneklerdir. Gözenekler tıkandığında, sivilce olarak bildiğimiz küçük kırmızı şişlikleri oluştururlar. Tıkalı gözenekler ayrıca siyah noktalara (tıkalı açık gözenekler) ve beyaz noktalara (tıkalı kapalı gözenekler) veya daha kötüsü, püstül adı verilen iltihaplı irin dolu şişliklere ve sert ve ağrılı kistlere dönüşebilir.

SİVİLCELERİN OLUŞMA SEBEPLERİ NELERDİR?

Sivilcelere birçok faktör katkıda bulunur ve bunlar genellikle vücudumuzdaki hormonal değişikliklerden kaynaklanır. Ergenlik gibi yaşam evreleri ve kadınlar için hamilelik ve menopoz vücudumuzun çok fazla yağ üretmesine ve/veya çok fazla cilt hücresi dökmesine neden olabilir. Ve aylık dönemi unutmayalım! Bu değişikliklerle birlikte, birkaç sivilce ortaya çıktığında, normal cilt bakterileri gözeneklerde aşırı hızlanmaya başlar. Bu bakteri bolluğu cildi tahriş eder ve sivilceleri daha da iltihaplandırır.

REKLAM

SİVİLCELERDEN HIZLICA KURTULMANIN YOLLARI NELERDİR?

1. PEELİNG YÖNTEMİ

Peeling yapmak, ölü deri hücrelerini ve birikmiş kirleri temizleyerek cildin yenilenmesine katkı sunar. Aşırıya kaçmayan peeling ile derideki gözenekler açılır. Pürüzsüz bir cilt görünümü sağlar. Cilt tipine uygun bir peeling ürünleriyle ile yüzdeki yağ, kir ve makyaj artıkları yok edilir. Haftada bir veya iki kez peeling ürünleri nazikçe cilde uygulanabilir.

2. BUZ YÖNTEMİ

Sivilceniz kırmızı, iltihaplı ve hassassa, biraz buz kullanmak yardımcı olabilir. Buzun soğuk sıcaklığı, etrafındaki kan damarlarını sıkılaştırarak iltihabı azaltabilir. Ayrıca, yaşayabileceğiniz herhangi bir ağrıyı azaltmaya da yardımcı olabilir. Buzu güvenli bir şekilde kullanmak için, bir beze veya kağıt havluya sarın ve ardından sivilceye her seferinde sadece birkaç dakika uygulayın.

REKLAM

3. SALİSTİK ASİT İÇEREN ÜRÜNLER KULLANIN

Salisilik asit , cildinizi eksfoliye eden ve gözenekleri açmaya yardımcı olan bir beta-hidroksi asittir . Ayrıca losyonlar, kremler ve yıkama jelleri gibi çeşitli formlarda da mevcuttur. Ve bunun için reçeteye ihtiyacınız yoktur. Salisilik asit ayrıca cilt tahrişine ve kuruluğa neden olabilir. Hassas bir cildiniz varsa daha düşük bir konsantrasyonla başlamak en iyisidir.