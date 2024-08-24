Gıdalar, ilaçlar ve çevresel tahriş edici maddeler de dahil olmak üzere çeşitli yaygın alerjenler tanımlanmıştır. Alerjinin nedeni, onunla nasıl temas ettiğinize bağlı olabilir:

Yutma: Fındık, inek sütü, susam, balık, ağaç yemişleri ve kabuklu deniz ürünleri gibi gıdalar alerjiye neden olabilir. Penisilin gibi bazı oral ilaçlar da reaksiyonu tetikleyebilir.

Soluma: Kirlilik, evcil hayvan tüyleri, küf, polen ve toz akarları gibi çeşitli çevresel tahriş edici maddeler alerjileri tetikleyebilir.

Doğrudan temas: Bazı alerjiler böcek sokmaları, güneş, bazı bitkiler, lateks ve bazı metallerle doğrudan temastan kaynaklanır.