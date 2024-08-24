Alerji nedir ve nasıl oluşur? Belirtileri nelerdir?
Birçok insanda doğuştan veya çocukluktan herhangi bir gıda, bitki veya hava kaynaklı alerjik reaksiyon gösterdiği durumlar vardır. Peki alerji çeşitleri nelerdir?
İnsanların çoğunda alerjik reaksiyon mevcuttur. Bazılarımız çocukken öğreniriz, bazılarımız ise çok daha ileri yaşlarda fark ederiz. Alerjinin türleri, belirtileri ve nedenleri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?
ALERJİ NEDİR?
Alerji, vücut için tipik olarak zararlı olmayan yabancı bir maddeye veya alerjene karşı bir bağışıklık sistemi tepkisidir. Belirtiler ve tedaviler, sahip olduğunuz alerjinin türüne bağlı olarak değişebilir. Alerjik reaksiyonlar, hafif iltihaplanmadan hayatı tehdit eden durumlara kadar çeşitli semptomlar içerebilir.
ALERJİ TÜRLERİ NELERDİR?
Allergy UK'ye göre çeşitli alerji türleri vardır. Bunlar şunları içerir: Gıda alerjileri, saman nezlesi (alerjik rinit), astım, atopik dermatit (egzama), cilt alerjileri, ilaç alerjileri ve böcek ısırığı alerjileri.
ALERJİ BELİRTİLERİ
Alerji belirtileri, alerjinizin türü ve şiddeti gibi çeşitli faktörlere bağlı olabilir. Amerikan Alerji, Astım ve İmmünoloji Koleji'ne (ACAAI) göre, yaygın alerji belirtileri şunları içerebilir: tıkanıklık, burun akıntısı, hapşırma, öksürük, yorgunluk, baş ağrıları, kurdeşen gibi döküntüler, mide bulantısı, kusma, ateş, hırıltılı solunum ve nefes almada zorluk gibi belirtiler olabilir.
CİLT ALERJİSİ BELİRTİLERİ
Bazı cilt belirtileri alerjik bir reaksiyona işaret edebilir. Örneğin, alerjiniz olan bir yiyeceği yedikten sonra ağzınızda karıncalanma yaşayabilirsiniz. Ya da cildiniz, kontakt dermatit olarak bilinen bir alerjenle doğrudan temas ederse alerjik bir reaksiyon yaşayabilirsiniz. Cilt alerjilerinin belirtileri şunları içerebilir: döküntüler, kovanlar, şişmiş, sulu veya şişkin gözler, kaşıntı.
ALERJİNİN NEDENLERİ
Normalde zararsız olan yabancı bir madde vücuda girdiğinde bağışıklık sisteminin neden alerjik reaksiyona neden olduğu hala belirsizdir. Araştırmacılar alerjiye sebep olabilecek çeşitli faktörler tespit etmişlerdir:
- Genetik
- Hormonal değişiklikler
- Zayıflamış bağışıklık sistemi
Gıdalar, ilaçlar ve çevresel tahriş edici maddeler de dahil olmak üzere çeşitli yaygın alerjenler tanımlanmıştır. Alerjinin nedeni, onunla nasıl temas ettiğinize bağlı olabilir:
Yutma: Fındık, inek sütü, susam, balık, ağaç yemişleri ve kabuklu deniz ürünleri gibi gıdalar alerjiye neden olabilir. Penisilin gibi bazı oral ilaçlar da reaksiyonu tetikleyebilir.
Soluma: Kirlilik, evcil hayvan tüyleri, küf, polen ve toz akarları gibi çeşitli çevresel tahriş edici maddeler alerjileri tetikleyebilir.
Doğrudan temas: Bazı alerjiler böcek sokmaları, güneş, bazı bitkiler, lateks ve bazı metallerle doğrudan temastan kaynaklanır.
ALERJİLER NASIL TEŞHİS EDİLİR?
Bir alerjiyi kesin olarak teşhis edebilmek için çeşitli testler yapılır:
Kan testi: Alerjenlere tepki veren hücreler olan IgE'nin varlığını tespit etmeye yardımcı olabilir.
Deri prick testi: Alerjik reaksiyon olup olmadığını görmek için cildinize küçük miktarlarda alerjen uygulanır, fırçalanır veya çizilir.
ALERJİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?
İlaç tedavisi
Alerji tedavisi genellikle burun spreyleri, haplar, sıvılar ve topikal merhemler olarak mevcut olan reçetesiz veya reçeteli ilaçları içerir.
İmmünoterapi
İmmünoterapi, vücudunuzun zaman içinde alerjene alışmasına yardımcı olmak için küçük dozlarda alerjen uygulanmasını içeren bir tedavidir.
ALERJİ KOMPLİKASYONLARI
Alerjilerin en ciddi komplikasyonu anafilaksidir. Hemen tedavi edilmezse, anafilaksi 5 dakikadan kısa sürede ölüme yol açabilir. Alerjiler ve alerji tedavileri kalbinizi, dolaşımınızı ve nefes almanızı etkileyen komplikasyonlara yol açabilir. Örneğin, kalp hastalığı olan kişilerde kalp krizi riski daha yüksektir. Alerjiniz varsa, olası komplikasyonlar hakkında bir sağlık uzmanıyla konuşun. Sizin için en iyi yönetim planını geliştirmeye yardımcı olabilirler.
Kaynak: Healthline