Pazar günü Etiyopya'dan düşen ve uçakta bulunan 157 kişinin tamamının ölümüyle sonuçlanan Boeing 737 MAX 8 kazası, dünya genelinde 54 hava yolu şirketinin filosunda bulunan toplam 350 civarındaki uçak için soru işaretleri devam ediyor.

Endonezyalı Lion Air'e ait aynı tip uçağın ekim ayında kalkıştan birkaç dakika sonra Cava Denizi'ne düşmesi ve 189 kişinin ölümüne neden olması nedeniyle gözler Boeing'de. Her ne kadar iki kaza arasında doğrudan bir bağlantı bulunamasa da aradaki benzerlikler hava yolu şirketleri ve havacılık otoritelerini tedbirli olmaya itiyor.

Çin ve Singapurlu yetkililer tüm Boeing 737 MAX 8 uçaklarını yerde tutma kararı aldı. Singapur Sivil Havacılık Dairesi, yaptığı açıklamada "5 ay içerisinde iki ölümcül kazaya konu olan" Boeing 737 MAX serisi uçakların tümünü geçici olarak gerek ülke içi gerekse de yurtdışı uçuşlarda durdurmayı kararlaştırıldığı bildirilirken üreticiden jette teknik iyileştirmelerin yapılması istendi.

Boeing'in 737 MAX serisinde 7,8,9, 10 ve 200 modeliyle ifade edilen 5 çeşit yeni nesil jet bulunuyor. Avustralya ve Güney Kore'de yetkililer Boeing 737 MAX uçaklarının uçmasını şimdilik yasakladı.

Etiyopya'daki kaza sonrası 422 doların üzerindeki Boeing hisseleri sert düşerek 371 dolara kadar indi. Yüzde 12'lik düşüş sonrası hisseler yavaş yavaş toparlansa da halen 400 doların biraz altında seyrediyor.

Çin ise üç büyük taşıyıcı China Airlines, China Southern ve China Eastern filosunda bulunan 97 uçağın iç hatlarda kullanılmasını güvenlik gerekçesiyle yasakladı. Endonezya da bakanlık kararıyla 737 MAX 8 uçaklarını yere indirdi. Hindistan ise uçakları yeren indirmeyeceğini ancak söz konusu Boeing modeli için geçici ek güvenlik önlemleri getirildiğini belirtti.

Bununla birlikte, ulusal çapta bir karar olmadan güvenlik gerekçesiyle söz konusu uçakları kullanmayı geçici olarak durduran hava yolu firmaları da gitgide artıyor.

Güney Koreli Eastar Jet ve Cayman Airways ikişer, Arjantin Hava Yolları ve Aeromexico ise filosundaki beşer Boeing 737 uçuşlarını geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

Çok sayıda Güney Afrikalı Comair ise uçağın güvenliğinden endişe duymamakla birlikte ve yetkililerden talep gelmediği halde diğer operatörler, Boeing ve teknik uzmanlarla istişareler sonrasında geçici olarak Boeing 737 MAX uçuşlarını durdurduğunu açıkladı.

AVRUPA VE AMERİKA BOEING 737 MAX 8 İLE UÇUŞA DEVAM EDİYOR

ABD'li Federal Havacılık Dairesi (FAA) Etiyopya'ya kaza konusundaki soruşturmayla ilgili yardımcı olabileceklerini belirtirken, taşıyıcılar ve pilotlara olağandışı durum görmeleri durumunda söz konusu modelde otomatik kontrolden çıkış için eğitim tavsiyesinde bulundu.

Avrupa Birliği'nin Havacılık Güvenlik Dairesi (EASA) ise soruşturmanın yakından takip edildiğini ve "gerekli bilgilere erişildiği takdirde hemen internet sitelerinden yayınlayacaklarını" açıkladı.

Bununla birlikte, başta bazı büyük Amerikalı ve Avrupalı hava yolu şirketleri olmak üzere 737 MAX uçuşlarını sürdüren şirketler çoğunlukta.

THY DEVAM EDİYOR?

Filosunda 11 adet Boeing 737 MAX 8 uçağı bulunduran THY de Genel Müdür Bilal Ekşi vasıtasıyla bir açıklamada bulundu.

Sevgili yolcularımız Boeing 737 MAX operasyonları ile ilgili olarak üreticisi Boeing ile irtibat halindeyiz. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Gelişmeleri sıkı şekilde takip ediyoruz. Tüm operasyonlarımızı uçuş emniyetini en üst seviyede uyarak yürütüyoruz THY Genel Müdürü Bilal Ekşi

Amerika'nın iki büyük operatörü American Airlines ve Southwest toplam 58 uçağı havada tutmaya devam edeceklerini belirtirken, Southwest cephesi "Filomuzdaki 750 adet Boeing uçağının güvenliğinden eminiz" olduklarını belirtti.

Aynı zamanda dünyanın en büyük turizm şirketlerinden olan Alman TUI de aynı isimli hava yolu şirketlerindeki 15 Boeing 737 Max uçağı uçurmamak için herhangi bir neden olmadığını vurguladı. Spekülasyonlarla ilgili yorum yapmayacağını açıklayan TUI yetkililer ve üreticiyle dirsek temasını sürdürdüğünü söyledi.

18 aynı tip uçağa sahip Norwegian Airlines ve 13'ü MAX 8 olmak üzere filosunda 121 Boeing 737 bulunduran Kanadalı WestJet de Icelandair ve Brezilyalı GOL Linhas ile birlikte operasyonuna devam edenlerden.

BOEING 737 MAX 8 ÖZELLİKLERİ