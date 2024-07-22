Bodrum'da son 2 günde 3. kez ana su isale hattı patladı!
Bodrum'da son 2 günde 3. kez ana su isale hattında patlama meydana geldi. Patlama sonucu yolda büyük bir çukur oluşurken, kaldırım yarıldı. Tonlarca suyun yine boşa aktığı ilçede, vatandaşlar zor anlar yaşadı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 gün içerisinde üçüncü kez ana su isale hattında meydana gelen patlamada yolda büyük bir çukur oluştu, kaldırım yarıldı. Yayalar zor anlar yaşarken, tonlarca suyun boşa attığı bölge araç trafiğine kapatıldı
YİNE ANA SU İSALE HATTI PATLADI
DHA'nın haberine göre; olay, saat 22.00 sıralarında Ortakent Mahallesi Oyder Caddesi'nde meydana geldi. Bodrum'a 2 gün içerisinde Akyarlar ve Yahşi mahallelerinin ardından Ortakent Mahalles'inden geçen ana su isale hattında bir patlama daha meydana geldi.
YOLDA ÇUKUR OLUŞTU, KALDIRIM YARILDI
Yolda büyük bir çukur oluşurken, kaldırım yarıldı. Patlamayla birlikte tonlarca su boşa aktı. Bölgeye ulaşan belediye ekipleri onarım çalışması başlatılırken, çukur içerisindeki su tahliye edildi.
BÖLGE ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI
Yolda oluşan çukur nedeniyle cadde araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilirken, bölgeden geçen yayalar ise zor anlar yaşadı.