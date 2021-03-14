Boğaz manzaralı korona partisine baskın! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, yasağa rağmen Boğaz manzaralı otelde düzenlenen eğlenceye polis baskın yaptı. İşlemlerinin ardından otelden çıkanlar, görüntü alan gazetecilere saldırdı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bebek'te boğaz manzaralı lüks bir otelde yasak olmasına rağmen eğlence yapıldığı yönünde ihbar gelmesi nedeniyle lüks otele baskın yaptı. Otelde 80 kişinin olduğunu tespit eden ekipler Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 254 bin lira para cezası yazıldı.

GAZETECİLERE SALDIRDILAR

Lüks otele yapılan baskını takip eden gazetecilere hem otelde kalanlar hem de cezai işlem uygulandıktan sonra otelden çıkan müşteriler görüntü alan basın mensuplarına saldırdı. Otelin 3. katında kalan bir kişi basın mensuplarının üzerine meyve attı. Mekandan çıkan iki kişi ise basın mensuplarına küfür ederek tehdit etti.

KAMERAMANA TEKME ATTI

İsminin Ali Asımgil olduğu öğrenilen bir kişi ise görüntü alan kameramana tekme attı. Kameramanın şikayetçi olması üzerine saldırgan karakola götürüldü.

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