Bora İşbulan Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

TAV İşletme Hizmetleri Genel Müdürü Bora İşbulan'ın Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;

2018 TAV için nasıl geçti?

Bora İşbulan: 2018 Dünya havacılık sektöründe de parlak bir sene oldu, sektör yüze 7-8 oranında büyüdü, TAV Havalimanları Holding yüzde 30'a yakın bir büyüme kaydedip yolcu sayısını 150 milyon rakamının üzerine çıkardı. Biz Holding'in daha çok ticari yüzünü temsil ediyoruz. Biz temsil ettiğimiz Havalimanlarına ticari gelir sağlıyoruz.

TAV Passport ne kadar başarılı oldu?

Bora İşbulan: Sadakat Programımızın bir parçasıdır TAV Passport Card. 8 sene önce başladığımızda 2 Havalimanında geçiyodu bugün ise 200 tane Havalimanında geçiyor. 45 binden fazla üyemiz var, bu bizim daha çok Türkiye için yarattığımız ürünlerden bir tanesi..ama know how'ı istediğimiz yere ihraç edebiliriz çünkü yolcu profilini biliyoruz çok ciddi bir database var. Sadakat Programlarının başarılı olması için zamana ihtiyaç var bir günde güven gelişmiyor. Kartın yenileme oranı yüzde 90'larda ve bu da bir memnuniyet göstergesi ve ekibin başarısı.

Yurtdışında da birçok ihale alıyorsunuz...Önümüzdeki 5 sene içinde yurtdışındaki plan ve projeleriniz neler?

Bora İşbulan: Gerçekten çok seçiciyiz. 76 Havalimanında 20 Ülkede varız.Çin ve Hindistan'da inanılmaz bir potansiyel var, biz ürün ve hizmetlerimizi Dünya'nın her yerine götürmek gibi bir hedefimiz var. Biz bundan 2 sene önce Washington D.C. Amerika'da ilk Lounge'ımızı açtık, şimdi New York JFK'de bir inşaatımız var orada da Prime Class markamızla olacağız. Bunların yanında West Palm Beach, San Diego'da inşaatlarımızı bitireceğiz 2019'da.

Güney Amerika'da Şili'de Santiago'da 2 tane salon açmıştık orada da yerel bir partnerimiz var ve o partnerin bütün bir ağını yönetiyoruz.

Biz Umman'dan bir davet almıştık; Umman aslında çok özel bir ülke, Ortadoğu'nun İsviçre'si; İran ile iyi anlaşıyor ve konum ve lojistik olarakta çok iyi bir noktada olan bir ülke. Bir anda biz ülkenin en biyik hizmet şirketi haline geldik; Biz Umman'daki gibi kapsamlı hizmeti başka yerlere de taşımak istiyoruz.

Güney Amerika'da da İspanyol merkezli ve bölgede ciddi faaliyetleri olan bir şirketle inşallah yakın zamanda bünyemize katacağız. Bu ortaklıkla beraber TAV İşletmeleri de Güney Amerika'ya ciddi bir şekilde adımını atmış olacak.

Pazarda Dünya'da kaçıncıyız?

Bora İşbulan: Ticari yolcu hizmetler konusunda Asyalı Hong Kong'lu bir firma dünyada bir numara; bundan 5 sene önce biz ilk 5'te değildik ama bugün 2 numarayız. Asyalı'larla aramız gittikçe kısalıyor ve biz altyapımızla bütünleşen hizmet ağımızı Dünya'ya yayacağız.

Lounge'lar nasıl performans gösteriyor?

Bora İşbulan: Bu pazar 600 milyonluk bir pazara denk geliyor, biz geçen sene Lounge'larda 5 milyon kişiyi ağırladık yani büyüklüğü düşünürsek pazarın yüzde 1'ini misafir etmişiz. Artık Havayolları da bu benim işim değil diyor profesyonel bir Lounge şirketiyle çalışmak istiyor.

Türk Hava Yolları ile yap-işlet-devret modellerini uyguladık. Emirates, Katar, British gibi Havayolları bizleri ihalelerine davet edip birlikte proje yapmayı önerdiler.

Ticari alan yaratma ve Reklam işinde nasıl bir performans sergilediniz?

Bora İşbulan: Bu işimiz her yıl katlanarak gidiyor çünkü yolcu sayımız artıyor, biz reklam ve ticari performansta yüzde 15 seviyesinde büyüdük. Zaten Dünya'da reklam pastasının 1-1.5'çuğu Havalimanlarında harcanıyor. 2019'da da güzel bir yıl geçirirsek reklamında yukarı çıkacağından eminim.

Turizm sektörü için de 2019 öngörülerinizi alabilir miyiz?

Bora İşbulan: 2019'da da Türkiye'nin üzerine koyarak gideceğine inanıyoruz. Dünya'da havacılığın yüzde 6-7 civarı büyümesi bekleniyor, yani bölgemizde güvenlik ile alakalı bir sıkıntı olmazsa Türkiye markası, İstanbul ve bütün şehirlerimiz çokça bilinen destinasyonlar...Bakanlığı'mızın da yaptığı Destinasyon Pzarlamasına katkı yapmaya devam edeceğiz.

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