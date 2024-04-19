Bosch Grubu’nun satışları 91,6 milyar Euro’ya yükseldi

Bosch Grubu, 2023 yılında satışlarını ve kazancını artırdığını ve zorlu bir ortama rağmen büyüme stratejisini uyguladığını duyurdu

Şirketin yıllık rakamlarını açıklayan Bosch Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Hartung, “2023 mali yılında finansal hedeflerimize ulaştık ve yarı iletkenlerden entegre bina sistemlerine kadar bir dizi iş alanında pazardaki konumumuzu güçlendirdik. Ekonomik zorluklara rağmen, faaliyet gösterdiğimiz sektörler dönüşürken büyümemizi sağlamak için inovasyonlar, ortaklıklar ve satın almalar yapmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Uzun vadede, Bosch en az yüzde 7'lik bir marjla, yıllık ortalama yüzde 6 ila 8 arasında bir büyümeyi ve dünyanın her yerinde, kilit pazarlarında ilk üç tedarikçi arasında yer almayı hedeflediğini de duyurdu.

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Bosch ayrıca büyüme fırsatları olan inovasyon alanlarını da stratejik olarak genişletiyor. Örneğin tıbbi teknolojide, moleküler tanıyı mikrosistem teknolojisiyle birleştiren yeni bir BioMEMS teknolojisi üzerinde çalışacağını duyurdu. Bu teknoloji, patojenler veya genetik mutasyonlar gibi 250'ye kadar genetik özelliğin tek bir yonga üzerinde ve bir doktorun muayenehanesi gibi doğrudan hizmet noktasında hassas bir şekilde test edilmesine olanak sağlıyor. Hartung, “BioMEMS, moleküler tanılamayı Bosch'un akıllı telefonlarda ve ESP patinaj önleme sistemlerinde kullandığı mikrosistem teknolojisiyle birleştiriyor” dedi.

Şirketin üzerinde çalıştığı ilk BioMEMS testlerinden biri, sepsis veya kan zehirlenmesine neden olan çeşitli patojenleri hedef alacak. Bosch bu amaçla kısa süre önce Randox ile bir geliştirme ve satış ortaklığına girdi. R-Biopharm ile yapılan bir başka stratejik ortaklık ise tüberküloz için tam otomatik bir testin geliştirilmesini hızlandırmayı amaçlıyor. Bosch, bu iki iş ortağı ile birlikte 2030 yılına kadar bu alanda yaklaşık 300 milyon Euro yatırım yapmayı planlıyor.