Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.661,93 %1,44
        DOLAR 32,5830 %0,17
        EURO 34,8355 %0,43
        GRAM ALTIN 2.499,40 %0,60
        FAİZ 45,44 %-0,11
        GÜMÜŞ GRAM 29,85 %1,12
        BITCOIN 64.943,00 %2,23
        GBP/TRY 40,6730 %0,23
        EUR/USD 1,0665 %0,21
        BRENT 87,00 %-0,13
        ÇEYREK ALTIN 4.086,52 %0,60
        Haberler Ekonomi Teknoloji Teknolojide Lüks Bosch Grubu’nun satışları 91,6 milyar Euro’ya yükseldi - Teknoloji Haberleri

        Bosch Grubu’nun satışları 91,6 milyar Euro’ya yükseldi

        Alman teknoloji firması Bosch 2023 mali yılı satış sonuçlarını açıkladı. Geçtiğimiz yılın satış sonuçlarında 91,6 milyar Euro gelir elde ettiğini açıklayan firmanın 2024 satışlarında yüzde 5 ila 7 büyüme beklendiği de vurgulandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 16:48 Güncelleme: 19.04.2024 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Satışları 91,6 milyar Euro'ya yükseldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bosch Grubu, 2023 yılında satışlarını ve kazancını artırdığını ve zorlu bir ortama rağmen büyüme stratejisini uyguladığını duyurdu

        YÜZDE 6-8 BÜYÜME HEDEFİ

        Şirketin yıllık rakamlarını açıklayan Bosch Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Hartung, “2023 mali yılında finansal hedeflerimize ulaştık ve yarı iletkenlerden entegre bina sistemlerine kadar bir dizi iş alanında pazardaki konumumuzu güçlendirdik. Ekonomik zorluklara rağmen, faaliyet gösterdiğimiz sektörler dönüşürken büyümemizi sağlamak için inovasyonlar, ortaklıklar ve satın almalar yapmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

        Uzun vadede, Bosch en az yüzde 7'lik bir marjla, yıllık ortalama yüzde 6 ila 8 arasında bir büyümeyi ve dünyanın her yerinde, kilit pazarlarında ilk üç tedarikçi arasında yer almayı hedeflediğini de duyurdu.

        REKLAM

        Bosch ayrıca büyüme fırsatları olan inovasyon alanlarını da stratejik olarak genişletiyor. Örneğin tıbbi teknolojide, moleküler tanıyı mikrosistem teknolojisiyle birleştiren yeni bir BioMEMS teknolojisi üzerinde çalışacağını duyurdu. Bu teknoloji, patojenler veya genetik mutasyonlar gibi 250'ye kadar genetik özelliğin tek bir yonga üzerinde ve bir doktorun muayenehanesi gibi doğrudan hizmet noktasında hassas bir şekilde test edilmesine olanak sağlıyor. Hartung, “BioMEMS, moleküler tanılamayı Bosch'un akıllı telefonlarda ve ESP patinaj önleme sistemlerinde kullandığı mikrosistem teknolojisiyle birleştiriyor” dedi.

        Şirketin üzerinde çalıştığı ilk BioMEMS testlerinden biri, sepsis veya kan zehirlenmesine neden olan çeşitli patojenleri hedef alacak. Bosch bu amaçla kısa süre önce Randox ile bir geliştirme ve satış ortaklığına girdi. R-Biopharm ile yapılan bir başka stratejik ortaklık ise tüberküloz için tam otomatik bir testin geliştirilmesini hızlandırmayı amaçlıyor. Bosch, bu iki iş ortağı ile birlikte 2030 yılına kadar bu alanda yaklaşık 300 milyon Euro yatırım yapmayı planlıyor.

        "FVÖK MARJI HEDEFİN ALTINDA KALDI"

        Geçtiğimiz mali yılda Bosch, olumsuz ekonomi ve piyasa koşullarına rağmen 91,6 milyar Euro’luk satış gerçekleştirdi. Bu yüzde 3,8'lık bir artış veya kur etkisinden arındırılmış yüzde 8’lik bir artışa denk geliyor. Faiz ve vergi öncesi faaliyetlerden elde edilen kazanç (FVÖK) 4,8 milyar Euro olarak gerçekleşti (2022: 3,8 milyar Euro). Faaliyetlerden elde edilen FVÖK marjı yüzde 5,3 ile bir önceki yıla göre 1 puan daha yüksek oldu ve beklenenin üzerinde gerçekleşti. Ancak yine de uzun vadede gerekli olan en az yüzde 7'lik hedef marjın altında kaldı. Bosch, bunu 2026 yılına kadar başarmak istiyor. Bosch Grubu’nun Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Markus Forschner, “Büyüme hedeflerimizi mümkün olduğunca kendi kendimize finanse edebilmemiz için yüksek düzeyde karlılığa ve mali güce ihtiyacımız var. Sene sonundaki başarılı performansımız, 2023 yılı beklentilerimizin genel olarak karşılanmasına katkıda bulundu. Ancak 2024 mali yılı da en az 2023 kadar zorlu geçecek” dedi.

        Bosch'un cari yıl için genel görünümü, özellikle mevcut ekonomik koşulların ışığında, zayıf kalmaya devam ediyor. Forschner, “2024 yılı için herhangi bir ekonomik rüzgar beklemiyoruz.” dedi. Buna göre, 2024 yılında küresel ekonomik büyümenin sadece yüzde 2,3 olmasını, araç üretiminin durgunlaşmasını ve makine mühendisliği pazarındaki zayıflığın devam etmesini bekliyor. Bununla birlikte, iki yıl süren tüketici taleplerindeki azalmanın ardından dayanıklı tüketim malları piyasalarında hafif bir iyileşme öngörülüyor. Bosch, hem inovasyonların hem de uluslararası ayak izinin genişlemesinin buna katkıda bulunmasını bekliyor. Mesela Mısır'da inşa edilen fırın ve Meksika'daki buzdolabı fabrikaları buna birer örnek. 2024'ün ilk çeyreğinde satışlar yıllık bazda yüzde 0,8 azaldı. Döviz kuru etkilerinden arındırıldıktan sonra bu rakam, yüzde 2,7'ye yükseliyor. Forschner, “Bu durum, bir bütün olarak yıl için yaptığımız planlamada hedeflediğimiz yüzde 5 ila 7'lik satış artışının çok iddialı olduğunu açıkça ortaya koyuyor” şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji saat verdi! 45 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji saat verdi! 45 kent için "sarı" alarm!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş'ın Ankaragücü 11'i
        Beşiktaş'ın Ankaragücü 11'i
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Gözü kulağı transfere kapalı!
        Gözü kulağı transfere kapalı!
        15 yıl 6 ay hapis cezası vardı! Cinayet hükümlüsü yan daireye delik açmış!
        15 yıl 6 ay hapis cezası vardı! Cinayet hükümlüsü yan daireye delik açmış!
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        Yunan basınından flaş benzetme
        Yunan basınından flaş benzetme
        Eşinden açıklama
        Eşinden açıklama
        Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
        Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Anneannesinin başını duvara vurarak öldürdü!
        Anneannesinin başını duvara vurarak öldürdü!
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Müşteriyi silahla dövdü! Araçla takip edip rastgele ateş açtı!
        Müşteriyi silahla dövdü! Araçla takip edip rastgele ateş açtı!
        Kuaföre çocuğa cinsel istismardan 48 yıl hapis istendi!
        Kuaföre çocuğa cinsel istismardan 48 yıl hapis istendi!
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!