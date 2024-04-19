Bosch Grubu’nun satışları 91,6 milyar Euro’ya yükseldi
Alman teknoloji firması Bosch 2023 mali yılı satış sonuçlarını açıkladı. Geçtiğimiz yılın satış sonuçlarında 91,6 milyar Euro gelir elde ettiğini açıklayan firmanın 2024 satışlarında yüzde 5 ila 7 büyüme beklendiği de vurgulandı
Bosch Grubu, 2023 yılında satışlarını ve kazancını artırdığını ve zorlu bir ortama rağmen büyüme stratejisini uyguladığını duyurdu
YÜZDE 6-8 BÜYÜME HEDEFİ
Şirketin yıllık rakamlarını açıklayan Bosch Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Hartung, “2023 mali yılında finansal hedeflerimize ulaştık ve yarı iletkenlerden entegre bina sistemlerine kadar bir dizi iş alanında pazardaki konumumuzu güçlendirdik. Ekonomik zorluklara rağmen, faaliyet gösterdiğimiz sektörler dönüşürken büyümemizi sağlamak için inovasyonlar, ortaklıklar ve satın almalar yapmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
Uzun vadede, Bosch en az yüzde 7'lik bir marjla, yıllık ortalama yüzde 6 ila 8 arasında bir büyümeyi ve dünyanın her yerinde, kilit pazarlarında ilk üç tedarikçi arasında yer almayı hedeflediğini de duyurdu.
Bosch ayrıca büyüme fırsatları olan inovasyon alanlarını da stratejik olarak genişletiyor. Örneğin tıbbi teknolojide, moleküler tanıyı mikrosistem teknolojisiyle birleştiren yeni bir BioMEMS teknolojisi üzerinde çalışacağını duyurdu. Bu teknoloji, patojenler veya genetik mutasyonlar gibi 250'ye kadar genetik özelliğin tek bir yonga üzerinde ve bir doktorun muayenehanesi gibi doğrudan hizmet noktasında hassas bir şekilde test edilmesine olanak sağlıyor. Hartung, “BioMEMS, moleküler tanılamayı Bosch'un akıllı telefonlarda ve ESP patinaj önleme sistemlerinde kullandığı mikrosistem teknolojisiyle birleştiriyor” dedi.
Şirketin üzerinde çalıştığı ilk BioMEMS testlerinden biri, sepsis veya kan zehirlenmesine neden olan çeşitli patojenleri hedef alacak. Bosch bu amaçla kısa süre önce Randox ile bir geliştirme ve satış ortaklığına girdi. R-Biopharm ile yapılan bir başka stratejik ortaklık ise tüberküloz için tam otomatik bir testin geliştirilmesini hızlandırmayı amaçlıyor. Bosch, bu iki iş ortağı ile birlikte 2030 yılına kadar bu alanda yaklaşık 300 milyon Euro yatırım yapmayı planlıyor.
"FVÖK MARJI HEDEFİN ALTINDA KALDI"
Geçtiğimiz mali yılda Bosch, olumsuz ekonomi ve piyasa koşullarına rağmen 91,6 milyar Euro’luk satış gerçekleştirdi. Bu yüzde 3,8'lık bir artış veya kur etkisinden arındırılmış yüzde 8’lik bir artışa denk geliyor. Faiz ve vergi öncesi faaliyetlerden elde edilen kazanç (FVÖK) 4,8 milyar Euro olarak gerçekleşti (2022: 3,8 milyar Euro). Faaliyetlerden elde edilen FVÖK marjı yüzde 5,3 ile bir önceki yıla göre 1 puan daha yüksek oldu ve beklenenin üzerinde gerçekleşti. Ancak yine de uzun vadede gerekli olan en az yüzde 7'lik hedef marjın altında kaldı. Bosch, bunu 2026 yılına kadar başarmak istiyor. Bosch Grubu’nun Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Markus Forschner, “Büyüme hedeflerimizi mümkün olduğunca kendi kendimize finanse edebilmemiz için yüksek düzeyde karlılığa ve mali güce ihtiyacımız var. Sene sonundaki başarılı performansımız, 2023 yılı beklentilerimizin genel olarak karşılanmasına katkıda bulundu. Ancak 2024 mali yılı da en az 2023 kadar zorlu geçecek” dedi.
Bosch'un cari yıl için genel görünümü, özellikle mevcut ekonomik koşulların ışığında, zayıf kalmaya devam ediyor. Forschner, “2024 yılı için herhangi bir ekonomik rüzgar beklemiyoruz.” dedi. Buna göre, 2024 yılında küresel ekonomik büyümenin sadece yüzde 2,3 olmasını, araç üretiminin durgunlaşmasını ve makine mühendisliği pazarındaki zayıflığın devam etmesini bekliyor. Bununla birlikte, iki yıl süren tüketici taleplerindeki azalmanın ardından dayanıklı tüketim malları piyasalarında hafif bir iyileşme öngörülüyor. Bosch, hem inovasyonların hem de uluslararası ayak izinin genişlemesinin buna katkıda bulunmasını bekliyor. Mesela Mısır'da inşa edilen fırın ve Meksika'daki buzdolabı fabrikaları buna birer örnek. 2024'ün ilk çeyreğinde satışlar yıllık bazda yüzde 0,8 azaldı. Döviz kuru etkilerinden arındırıldıktan sonra bu rakam, yüzde 2,7'ye yükseliyor. Forschner, “Bu durum, bir bütün olarak yıl için yaptığımız planlamada hedeflediğimiz yüzde 5 ila 7'lik satış artışının çok iddialı olduğunu açıkça ortaya koyuyor” şeklinde konuştu.