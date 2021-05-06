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Bosch Türkiye'nin tepe yönetiminde önemli bir değişiklik yaşandı. İş hayatında farklı ve yeni açılımlar yapmak üzere 31 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla görevinden ayrılacağını duyuran Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young'ın yerine, Bosch Macaristan’da Genel Müdür olarak görev yapan Daniel Korioth getirildiği açıklandı.

Steven Young, Bosch’taki kariyerine Bosch ve Mannesmann Rexroth birleşmesini gerçekleştirdikten sonra, yeni kurulan Bosch Rexroth’un Genel Müdürü olarak başlamıştı. Young, 2011’de Bosch Türkiye Genel Müdürlüğü ve 2015 itibarıyla ise Orta Doğu sorumluluğunun da eklenmesiyle birlikte Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanlığı görevlerine atandı ve bu görevleri sürdürdü.

Young’ın liderliğinde Türkiye, 1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla Bosch Türkiye ve Orta Doğu Bölgesi’nin merkezi haline gelerek, aralarında Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan’ın da olduğu 16 ülke İstanbul’daki Bosch Türkiye merkez ofisinden yönetilmeye başlandı.

Son 10 yıl içinde Bosch Grubu’nun Türkiye’ye yaptığı yatırımların toplamı 2 milyar euroya, Bosch Türkiye’nin toplam istihdamı 10 binden 18 bine, yıllık cirosu ise 2 milyar eurodan 3.6 milyar euroya yükseldi. Yine aynı dönemde Bosch Türkiye’nin yıllık ihracatı 1 milyar eurodan 2020’de 2.18 milyar euroya yükselerek, Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 1.5’ine ulaştı.

G20/B20 2015 Türkiye İstihdam Görev Ekibi Eşbaşkanlığı’nı yürüten Steven Young, Kasım 2015’ten itibaren ise DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı olarak görev yapmaktaydı. Steven Young, 2013-2016 yılları arasında AHK (Türk Alman Sanayi ve Ticaret Odası) Başkan Yardımcılığı görevini yürütürken, 2013-2019 yılları arasında YASED (Uluslararası Yatırımcılar Derneği) Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevinde bulunmuştu.

Young, ayrıca TÜSİAD/TCCI (Türk Sanayicileri ve İş insanları Derneği/Türkiye Değişim Kültürü İnisiyatifi) Kurucular Kurulu Üyesi ve Özel Alman Lisesi İdare Derneği Yönetim Kurulu ve Türk Alman Üniversitesi Mütevelli Üyesi görevlerini yürütmekte.

DANIEL KORIOTH GÖREVİ 1 AĞUSTOS'TA DEVRALACAK

Yapılan açıklamaya göre, Daniel Korioth, Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanlık görevini Steven Young’dan 1 Ağustos 2021 tarihinde devralacak. Bosch Grubu’nun Macaristan ve Adriyatik Bölgesi temsilciğinin yanı sıra Korioth, Bosch Macaristan Genel Müdürü olarak şirketin ülkedeki operasyonlarından da sorumluydu.

Bosch Grubu’na 1989 yılında katılan Daniel Korioth, Macaristan ve Adriyatik Bölgesi Temsilciğine ve Robert Bosch Kft Genel Müdürlüğü görevine Kasım 2016’da başlamadan önce İspanya, Arjantin, Almanya ve Brezilya’da üst düzey görevlerde bulunmuştu.

Grubun bölgedeki, Robert Bosch Energy and Body Systems Kft, Robert Bosch Power Tools, Robert Bosch Automotive Steering Kft. ve Robert Bosch Elektronika Kft. şirketlerinin denetleme kurulu başkanlığını yürüten Korioth, ayrıca Budapeşte Corvinius Üniversitesi ve Alman-Macar Ticaret Odası danışma kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

1964 yılında Peru’nun başkenti Lima’da dünyaya gelen Daniel Korioth, Lima Üniversitesi’nde ekonomi eğitimi aldı.