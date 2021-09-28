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Boyner İngiliz kahve zincirini Türkiye'ye getiriyor

Kısa bir süre önce Bağdat Cadde’sinde yeni mağazası Boyner Cadde’yi hayata geçiren Boyner, global kahve zinciri Costa Coffee’yi de Türkiye’ye getireceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Costa Coffee zincirinin ilki Boyner Cadde’de Kasım ayı sonunda hizmete girecek. Kahve zincirinin önümüzdeki yıllarda diğer kentlerde de yaygınlaştırılacağı belirtildi

Boyner İngiliz kahve zincirini Türkiye'ye getiriyor
HABERTURK.COM

Boyner, kısa bir süre önce Bağdat Cadde’sinde hayata geçirdiği teknoloji, sanat, sürdürülebilirlik, spor ve deneyimini bir araya getirdiği yeni mağazası Boyner Cadde’de, global kahve zinciri Costa Coffee’yi de hizmete açacağını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, Costa Coffee zincirinin ilki Boyner Cadde’de Kasım ayı sonunda açılacak. Costa Coffee'nin 2022 yılında İstanbul’da, takip eden yıllarda da diğer şehirlere yayılacağı açıklandı.

İlk şubesi Londra’da açılan ve bu sene 50'inci yılını kutlayan Costa Coffee, 32 ülkede 4 bini aşkın kahve dükkanıyla faaliyet gösteriyor.

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