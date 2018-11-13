Boyner Perakende'nin Katarlı ortağı Mayhoola For Investments, şirketin yüzde 11.27'sini 117 milyon liraya alarak payını yüzde 42.68'den yüzde 53.95'e çıkardı. İşlemin tamamlanması halinde şirketin halka açıklık oranı Boyner Ailesi fertlerinin hissesi dışında yüzde 2.24’e inecek. İşlemin açıklanması ile hisseler yüzde 15 prim yaparken şirketin borsada piyasa değeri 1.3 milyar TL’ye ulaştı.



BOYNER AİLESİ DIŞINDA HALKA AÇIKLIK PAYI YÜZDE 2.24’E İNECEK

Boyner Perakende'den KAP'a yapılan açıklamada, 13 Kasım'da Mayhoola tarafından, satıcı sıfatıyla İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon adına hareket eden İstanbul Portföy Yönetimi ile bir pay alım ve satım sözleşmesi imzalandığı belirtilerek şöyle denildi:



"Sözleşme kapsamında belirtilen işlemin tamamlanması ve takası ile birlikte, Boyner Perakende sermayesinin yüzde 11.27'sini temsil eden toplam 29.04 TL nominal değerli Boyner Perakende payları, toplam 117.05 milyon TL bedel karşılığında Mayhoola tarafından iktisap edilecektir."

PAYLARI EŞİTTİ

İşlem öncesinde Boyner Perakende'de, Boyner Holding'in yüzde 42.8, Mayhoola'nın yüzde 42.68’di. Şirketin yüzde 14.52’lik halka açık bölümün yüzde 11.27’lik kısmı İstanbul Portföy’e aitti. Kalan bölümün yüzde 1.11’lik bölümüne ise Boyner Ailesi fertleri sahip. Hisse alımı işlem sonrasında halka açıklık oranı yüzde 2.24’e gerilerken Boyner Perakende’de Katarlı ortağın hissesi yüzde 53.95’e çıkacak. Boyner Holding’in payı ise yüzde 42.80’de kalacak. Yüzde 1.11’lik pay da Boyner Ailesi fertlerine ait olarak kalacak. Hisse dağılımında Katarlı ortağın payı artarken yönetimdeki haklardaki dağılımın ise değişip değişmeyeceği bilinmiyor.



HİSSE SATAN ORTAK SERMAYE ARTIRIMINA DAVA AÇMIŞTI



Bu arada Mayhoola’nın satın aldığı hisselerin sahibi olan İstanbul Portföy Yönetimi, 27 Haziran’da Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. aleyhinde 28 Mayıs 2018 tarihli sermaye artırımına dair yönetim kurulu kararının iptal edilmesi talebi ile dava açmıştı. İstanbul Asliye 16. Ticaret Mahkemesi davacının 18 Ekim 2018 tarihinde ihtiyati tedbir talebi reddetmişti. Söz konusu karara ka rşı davacı vekili tarafından istinaf yoluna başvurulmuş ve tedbir talebinde bulunulmuştu.

Boyner Perakende'de Cem Boyner yönetim kurulu üyesi olarak görev alırken eşi Ümit Boyner ise şirketin Yönetim Kurulu Başkan Vekili.

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