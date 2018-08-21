Brent petrol ve WTI, ticari endişeler arasında düşüşünü sürdürüyor.

Geçen hafta, ABD'nin İran yaptırımları neticesinde küresel petrol üretiminde yaşanabilecek daralmaları engellemek isteyen Suudi Arabistan, üretimi arttırma teklifinde bulunmuştu. İranlı yetkililer, bu teklife karşı çıkmış ve konu hakkındaki endişelerini dile getirmişti.

Washington yönetimi, 4 Kasım itibarıyla İran ile petrol ticaretinde bulunan ülkelere yaptırıma hazırlanırken bu ülkelerle ABD arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Bugün, İran nükleer anlaşması ve ticaret savaşları konularında gelebilecek açıklamalar takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 71,75 ile 72,40 dolar aralığının direnç, 70 ile 71,15 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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