Dün 72,87 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,67 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,50 azalışla 72,30 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 63,18 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının düşmesinde çarşamba günü açıklanan ABD haftalık ham petrol stokları etkili oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından açıklanan verilere göre, ülkedeki ham petrol stokları geçen hafta 9,9 milyon varil artarak 470,6 milyon varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların 1,5 milyon varil artış göstermesiydi.

Ayrıca Venezuela'daki siyasi kriz, ABD'nin İran yaptırımları ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üretim kesintisi kararı küresel piyasalarda gerginlik yaratmaya ve petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 72,02 ila 72,19 dolar aralığının direnç, 71,68 ila 71,85 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.