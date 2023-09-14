Brom nedir, nerelerde kullanılır? Brom kullanım alanları, özellikleri ve simgesi Pis kokulu yapısından dolayı Yunancada pis koku ya da leş koku anlamını taşıyan bromos kelimesinden türetilmiş element, halojen bir a metal olarak karşımıza çıkmaktadır. Kötü kokusu ve zararları nedeniyle temkinli yaklaşılması gereken bir elementtir. Brom nedir, nerelerde kullanılır? Brom kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.

Kimyasal anlamda pek çok işleve sahip olan element, 1826 yılında Fransız kimyager Antoine Balard tarafından keşfedilmiştir. Doğada asla tek başına bulunmayan element metallerle reaksiyona girdiğinde tuz üretmektedir. Brom nedir? Nerelerde kullanılır? Brom simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detayların ayrıntıları.

Brom Nedir?

Brom; kahverengimsi kırmızı bir sıvı olarak karşımıza çıkar. Bu sıvı boğucu bir kokuya ve renkli bir buhara sahiptir. Standart sıcaklıkta kolayca buharlaşır. Klor ve flordan daha az aktif olmasına karşılık iyottan daha aktiftir. Organik çözücülerde ve suda çözünür. İnsanlar için tehlikeli bir elementtir. Elementin bileşiklerinden bazılarına maruz kalırsanız cildiniz erime gösterebilir.

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Zararlarını bir kenara bırakırsak birçok ürünün üretiminde rol oynadığını söyleyebiliriz. Halojenler arasında en hafif üçüncü elementtir. Doğada sodyum, potasyum ve magnezyum bromürleri halinde yer almaktadır; serbest halde bulunmaz. Ayrıca deniz suyunun içinde az miktarda bulunmaktadır. Bu sebeple deniz bitkilerinde rastlanabilir.

Brom Nerelerde Kullanılır?

Laboratuarda ve endüstri alanlarındaki birçok araştırma ve üründe bu elementin kullanımına rastlarız. İşte, brom elementinin kullanıldığı alanlar:

Akaryakıt katkısı olarak

İlaç yapımı

Boyalar

Sondaj sıvıları

Yangın söndürücülerde

Fotoğraf film ve kartlarının emilasyonunda

Organik ve tarım kimyasallarında

Böcek ilaçlarında

Dezenfektanlar

Elektronik eşyalarda

Plastik kaplamalarda

Su artıma bileşiklerinde

Brom Simgesi

“Br” simgesiyle ifade edilen brom elementine doğada bromürler halinde rastlanır. Na, K, be Mg bromürleri en sık rastlanan türlerini oluşturur. Elementin elde edilmesinde birincil kaynak deniz suyudur. Deniz suyu bromürlerinin Cl2 reaksiyonu ve katı sodyumun bromürünün sülfirik asit reaksiyonu en sık elde ediliş şeklidir.

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Brom Sembolü

Elementin sembolü “Br” harfleriyle temsil edilmektedir. Hem çevreye hem de insan sağlığı üzerine zararlı etkilere sahip olduğundan dolayı kullanım alanlarının kısıtlanmasıyla ilgili bir takım çalışmalar yürütülmektedir. Kullanım alanlarını genellikle sanayi ve laboratuvar çalışmaları oluşturur.

Brom Periyodik Tablodaki Yeri

Periyodik tablonun 4. periyodunun 17. grubunda yer alan elementin atom numarası 35'tir. Periyodik tabloda selenyum ve kripton elementi arasında yer alır. Elementin yerkabuğundaki oranı yüzde 0,001 dolaylarındadır. Bu oran deniz suyunda 0,0065 civarlarındadır. Dünya genelindeki yıllık brom üretimi ortalama 330 bin ton civarındadır.

Brom Kullanım Alanları

En çok akaryakıt katkısı olarak kullanılmaktadır. Etilen bromür benzine katılır. Ayrıca bujilerde oluşan birikintileri temizlemek amacıyla fosfor bileşikleriyle birlikte de kullanılmaktadır. Dünya üzerindeki brom üretiminin büyük bir kısmı yangın geciktirici olarak organobromin bileşiklerinde kullanılmaktadır. Ayrıca elektronegatif özelliği bulunduğundan dolayı organik sentezlerde yaygın kullanım alanını oluşturur. Bromat asidi, kimyasal uygulamalarda yükseltgen olarak kullanılmaktadır. Brom ve bileşiklerinden, altın elde etmek için gerçekleştirilen kimyasal işlemlerde de faydalanılmaktadır. "Savaş gazı" olarak nam salan element, ipek ve elyafın beyazlatılmasında da kullanılmaktadır.

Brom Özellikleri

Erime noktası -7,2 derece, kaynama noktası 58,8 derecedir

Az miktarda da olsa tüm canlılarda bulunmaktadır.

Cilde temas halinde ağrılı yaralar yol açabilmektedir.

Üzerinize sinen brom kokusu kolay kolay çıkmamaktadır.

Cıvadan sonra oda sıcaklığında sıvı halde olabilen ikinci elementtir.

2017 yılında yapılan bir araştırmaya göre ozon tabakasındaki hasarın üçte birinin brom kaynaklı olduğu ileri sürülmektedir.

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