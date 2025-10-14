Bu kış sofranızın yıldızı olacak: Patatesli ve kıymalı seçenekleriyle pratik ve kolay hingel tarifi!
Kış sofralarının yıldızı hingel, Anadolu'nun yerel mutfaklarından taşarak şehir restoranlarının menülerine girdi. İri taneli yapısı ve yoğun sosuyla dikkat çeken bu lezzet, evde yapımıyla da şaşırtmayacak kadar pratik. Malzeme dengesi ve hamur kıvamı doğru ayarlandığında sonuç, tam kıvamında bir ana yemek. İşte detaylar…
Son dönemin en çok aranan tariflerinden hingel, kökleriyle geleneksel, sunumuyla modern bir seçenek haline geldi. Farklı yörelerdeki yorumlarıyla zenginleşen bu yemek, tek tencerede doyurucu bir çözüm sunuyor. Hem kıymalı hem patatesli versiyonlarıyla damak zevkine uyarlanabiliyor...
MALZEMELER
Hamur için: 4 su bardağı un, 1 su bardağı ılık su, 1 yumurta (isteğe bağlı), 1 çay kaşığı tuz.
İç harç için: 300 g orta yağlı dana kıyma, 1 büyük soğan, 1 çay kaşığı tuz, karabiber; arzuya göre az pul biber.
Sos için: 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı salça veya bolca sarımsaklı yoğurt.
HAMURUN HAZIRLANMASI
Unu geniş bir kapta eleyin, tuzu ekleyin. Ortasını havuz yapıp ılık su ve yumurtayı ilave ederek sertçe bir hamur tutun.
Üzerini örtüp en az 20 dakika dinlendirin. Dinlenmiş hamuru iki bezeye ayırıp unlayarak orta incelikte açın.
İÇ HARCI VE ŞEKİL VERME
Kıymayı çok ince doğranmış ya da rendelenmiş soğanla yoğurun; tuz ve baharatları ekleyin. Hamurdan 6-7 cm’lik kareler veya yuvarlaklar kesin.
Her parçaya fındık büyüklüğünde iç koyup kapatın; kenarları sıkıca bastırın ki pişerken açılmasın.
PİŞİRME VE SERVİS
Geniş bir tencerede tuzlu suyu kaynatın, hingelleri parti parti atın. Üste çıktıklarında 2-3 dakika daha pişirip kevgirle alın.
Tereyağını sıvı yağla köpürtüp salçayla çevirin ya da yalnızca kızdırılmış tereyağı dökün. Yanında sarımsaklı yoğurt ve kuru nane ile servis edin.
PÜF NOKTALARI VE VARYASYONLAR
Hamurun sert tutulması, şeklin korunması için kritik. Soğanı sularını salmayacak kadar ince doğrayın. Klasik kıymalı yerine patatesli iç de yapılabilir; Çerkes yorumunda içsiz hamurlar yoğurtlu-sarımsaklı sos ve tereyağlı-naneli biberle sunulur. Artan hingeli hafif yağlanmış tepside dondurup saklamak pratik bir çözüm sunar.