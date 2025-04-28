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        "Sıfır Atık" ile örnek gösterilen köy yangın önlemiyle de dikkat çekiyor

        Amasya'nın Taşova ilçesi Tatlıpınar köyü şimdi de yangın önlemi ile dikkat çekiyor. Muhtarın oluşturduğu yangınlara müdahale planı ile her sokakta "yangın vanası" bulunan köy, "Sıfır Atık" uygulamasıyla da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından "Bu köy başka köy" sözleriyle örnek gösterilmişti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 12:22 Güncelleme: 28.04.2025 - 12:29
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        Bu köy şimdi de yangın önlemi ile örnek oldu
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        Amasya'nın Taşova ilçesi Tatlıpınar köyünde her sokak girişinde yer alan yangın vanaları muhtemel yangınlara karşı örnek bir tedbir olarak dikkat çekiyor.

        İHA'nın haberine göre, 140 haneli, 500 nüfuslu köyde bir dönem muhtarlık yaptıktan sonra ara verip 6 yıl önce yeniden göreve gelen 64 yaşındaki muhtar Cemal Onat, 7 yıl önce evinin önüne konuşlandırdığı yangın vanası sayesinde samanlıktaki yangını evine sıçramadan söndürmeyi başardı.

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        Bunu gören köylülerin isteği üzerine köyde 100 metre aralıklarla yangın vanaları kuruldu. Muhtar köyde yangına müdahale planı oluşturdu. Su hattına bağlanan sistem sayesinde köyde çıkan yangınların büyümeden önlenmesi sağlandı.

        Benzer sistemlerin bulunmadığı çevre köylerde çıkan yangınlara müdahale için Taşova ilçe merkezinden yönlendirilen itfaiye araçlarının su dolumu amacıyla kendi köylerine geldiğini belirten evli ve 6 çocuk babası Onat, şunları söyledi:

        "Yangın musluğundan hortumu çektiğimiz zaman 100 metre ileri gidiyor. Öbür taraftan bu tarafa da 100 metre geliyor. Gerekirse itfaiye geldiği zaman itfaiyeye de takviye yapıyoruz. İtfaiye gelene kadar vatandaşımız hızlı bir şekilde bilinçli olarak müdahale etmektedir."

        Bütün evlerde ve sokak girişlerinde geri dönüşüm kutularının bulunup atıkların çöple karıştırılmadan toplandığı köy, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca "Sıfır Atık" uygulamalarında "örnek" gösterilmişti. Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından paylaştığı köyün görüntülerini "Bu köy başka köy" notuyla paylaşmıştı.

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