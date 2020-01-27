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Buğday ve mısır fiyatında 'koronavirüs' düşüşü

Koronavirüsün yarattığı endişeyle uluslararası piyasalarda buğday ve mısır fiyatlarında yüzde 2'ye yakın gerileme yaşandı

Buğday fiyatı
Reuters

ABD'nin Chicago emtia borsasında işlem gören vadeli buğday kontratlarının fiyatı, Çin'deki koronavirüs salgınının ekonomiye etkileri hakkındaki endişelere bağlı olarak bir haftayı aşkın sürenin en düşük seviyesini görerek yaklaşık yüzde 2 geriledi.

Buğday fiyatları açısından gösterge olan Chicago borsasında işlem gören en yakın vadeli kontratlar yüzde 1.8 düşüşle 27.2 kilo başına 5.63 dolara indi. Mısır fiyatları için gösterge olan vadeli kontratlar ise yüzde 1 düşüşle 3.83 dolara indi. Çin'de yeni bir tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80'e çıkarken, 2.700'den fazla kişinin hastalandığı belirtildi. Salgın nedeniyle Çin'in tarım emtiası tüketiminin düşeceği tahmin ediliyor. 

RİSKLİ VARLIKLARDAN KAÇIŞ

Yatırımcıların Çin'deki koronavirüs salgını kaynaklı endişelerle güvenli liman yen ve hazine bonosu gibi varlıklara yönelirken, hisse senedi gibi riskli varlıklardan kaçıyorlar.

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