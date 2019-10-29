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HaberlerMerak Edilenler

Bugün bankalar, noter, eczaneler, PTT ve kargolar açık mı? 29 Ekim PTT, banka, noter, eczane, kargo çalışıyor mu?

Banka, noter, eczane, PTT ve kargolarda işlem yapmak isteyenler bugün açık mı, kapalı mı diye araştırıyor. Bugün 29 Ekim cumhuriyet Bayramı nedeniyle pek çok devlet kurumu kapalı ayrıca resmi tatil olduğu için de bazı özel kurumlar yine kapalı. Peki PTT, kargo, banka, noter, eczaneler bugün açık mı?

banka, kargo, ptt

PTT, kargo, banka, noter, eczaneler bugün çalışıyor mu? sorusu kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle soruluyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olduğu için devlet daireleri ve birçok resmi kurumda çalışmıyor. İşte bankalar, noter, eczaneler, PTT ve kargolara dair detaylar...

BANKA, NOTER, ECZANELER, PTT, KARGO BUGÜN AÇIK MI?

29 Ekim cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim'de yarım gün çalışan Banka, noter, eczane, PTT ve kargolar yarına kadar tatil. Yani Banka, noter, eczane, PTT ve kargolarda işlem yapmak isteyenler yarını beklemek zorunda.

NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ

Ancak yukarıda saydığımız kurumlar içerisinde eczaneler nöbetçi eczane sistemi ile 7/24 açıklar. Türkiye'deki tüm nöbetçi eczane listesine aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

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