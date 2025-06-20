Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Euro para birimini kullanan AB üyesi ülkelerin maliye bakanlarının Lüksemburg'da gerçekleştirdiği toplantıda, Bulgaristan'ın Euro Bölgesi'nin 21. üyesi olmasını tavsiye etme kararı aldıklarını açıkladı.

Açıklamada, Euro Bölgesi üyelerinin, Bulgaristan'ın Euro'ya katılım için gerekli kriterleri yerine getirdiği yönündeki AB Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) değerlendirmelerini onayladığı kaydedildi.

Bulgaristan'ın 1 Ocak 2026'da Euro'ya geçmesinin önerildiğine işaret edilen açıklamada, AB Konseyi'nin, Bulgaristan'ın Euro Bölgesi'ne üye olmasını ve gelecek yıldan itibaren resmi para birimi olarak Euro'yu kullanmaya başlamasını sağlayacak yasal düzenlemeleri başlatacağı bildirildi.

REKLAM

Açıklamada, önerinin, yarın yapılacak ve AB üyesi 27 ülkenin maliye bakanlarının katılacağı toplantıda resmen kabul edilmesinin planlandığı, 26 Haziran tarihinde düzenlenecek AB Liderler Zirvesinde de bu konunun görüşüleceği ifade edildi.

Bu ay başında AB Komisyonu ve ECB, 2007 yılından beri AB üyesi olan Bulgaristan'ın gelecek yılın başında Euro'ya geçmeye hazır olduğunun tespit edildiğini bildirmişti.