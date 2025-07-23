Burcu Binici: Kenan İmirzalıoğlu, bir yıl boyunca hesabımızı ödedi

Burcu Binici, katıldığı bir programda 'Anadolu Ateşi'nde dans ettiği dönemde dansçı arkadaşlarıyla birlikte ünlülerin uğrak yeri olan bir mekâna girmek istediklerini ancak içeri alınmadıklarını belirtti.

Burcu Binici; "Bizi o mekana almıyorlardı. Hem yaşımızdan dolayı hem de alkol tüketmediğimiz için kapıdan çeviriyorlardı" diyerek, yaşadıklarını dile getirdi.

Burcu Binici'nin anlattığını göre; arkadaşlarıyla birlikte sürekli içeri girmek için çabaladıkları bir gün, mekâna gelen Kenan İmirzalıoğlu, kapıdaki durumu fark etti.