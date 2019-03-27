Burcu Güneş'in yeni şarkılarının aranjesini yapan Mustafa Ceceli, Burcu Güneş'le stüdyoda çekilmiş fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak, "Yakında Türk Pop Müziği'ne UFO iniyor, hayırlı olsun" notunu düştü.





Güneş ise bu sözlere karşılık olarak, "Şimdi NASA ve Dünya'lılar düşünsün" şeklinde esprili bir yanıt verdi.